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Carabinieri, giovane maresciallo trovato senza vita in caserma

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LA SPEZIA – Dramma all’interno del Comando provinciale dei Carabinieri della Spezia, dove intorno alle 12 di oggi un giovane maresciallo è stato trovato privo di vita nella caserma. Secondo le prime informazioni disponibili, il militare sarebbe deceduto a seguito di un colpo d’arma da fuoco.

Immediato l’intervento dei soccorsi e del personale presente nella struttura, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è purtroppo rivelato vano. Da quanto emerso nelle prime fasi successive alla tragedia, i tentativi di rianimazione sarebbero andati avanti a lungo, senza però riuscire a strappare il giovane alla morte.

La vittima, secondo quanto si apprende, era un maresciallo di 24 anni, originario della Campania, in servizio nello Spezzino da alcuni anni dopo aver frequentato la scuola marescialli. Una notizia che ha scosso profondamente non solo l’ambiente militare, ma anche l’intera comunità locale, colpita dalla scomparsa di un giovane servitore dello Stato.

In base alle informazioni al momento disponibili, il militare si trovava all’interno della caserma provinciale e avrebbe preso parte, poco prima, a una riunione organizzativa legata ai servizi di vigilanza e sicurezza in vista della partita Spezia-Sudtirol, in programma sabato pomeriggio. Sono tuttavia molti gli aspetti ancora da chiarire.

La dinamica dell’accaduto è ora al centro degli accertamenti interni dell’Arma, che mantiene al momento il massimo riserbo. Le cause del gesto non sono state rese note e nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora formulata.

Il tragico episodio ha lasciato sgomento il personale della caserma e quanti conoscevano il giovane maresciallo. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto all’interno del comando provinciale.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

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Andrea Valenti – Analista di sicurezza e informazione strategica
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Andrea Valenti

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