Villalba in lutto, morto improvvisamente in caserma il Luogotenente Antonio Marasco: aveva 57 anni

Malore fatale nella caserma dei Carabinieri

Un profondo dolore ha colpito la comunità di Villalba e l’intera Arma dei Carabinieri per la morte improvvisa del Luogotenente Antonio Marasco, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, scomparso ieri all’età di 57 anni.

Secondo quanto riferito, il sottufficiale è stato colto da un malore fatale mentre si trovava all’interno della caserma, il luogo che per anni ha rappresentato il centro della sua attività professionale e del suo impegno quotidiano al servizio dello Stato. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Chi era Antonio Marasco

Antonio Marasco era considerato un punto di riferimento per il presidio di legalità sul territorio. Alla guida della Stazione dei Carabinieri di Villalba, aveva saputo distinguersi per dedizione, senso del dovere e profondo spirito di servizio.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i colleghi dell’Arma, ma anche tra i cittadini che negli anni avevano imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le qualità umane e professionali. Il ricordo che emerge è quello di un comandante stimato, capace di incarnare i valori più alti della divisa.

Dolore e commozione nella comunità

La notizia della morte del Luogotenente ha provocato una forte ondata di commozione e incredulità. Il cordoglio ha rapidamente superato i confini del comune, coinvolgendo colleghi, amici e numerosi cittadini, tutti stretti attorno alla famiglia del militare in questo momento di grande sofferenza.

A essere ricordata non è soltanto la figura istituzionale, ma anche lo spessore umano di Antonio Marasco, descritto come un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio della collettività.

L’ultimo saluto al comandante

I funerali si preannunciano molto partecipati e carichi di commozione. Sarà il momento dell’ultimo saluto a un comandante che, nel corso degli anni, ha saputo conquistare la stima e l’affetto della comunità locale e dei suoi colleghi.

Con la sua scomparsa, l’Arma dei Carabinieri perde una figura importante della sua storia sul territorio di Villalba, mentre il paese si prepara a rendere omaggio a un uomo che ha fatto del sacrificio, della legalità e del servizio allo Stato la cifra della propria esistenza.

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