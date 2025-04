Carabinieri, Siglato il Premio Produzione: Soddisfazione unanime tra le Sigle Sindacali. La tabella con gli importi

Le rappresentanze sindacali esprimono piena approvazione per l’accordo raggiunto sul FESI 2025, che garantisce incentivi economici al personale. Le indiscrezioni trapelate anticipano importanti novità, in attesa delle comunicazioni ufficiali.

In un clima di cauto ottimismo, le sigle sindacali hanno lasciato trapelare le prime indiscrezioni sull’accordo raggiunto per il FESI, il Fondo Efficienza per i Servizi d’Istituto, comunemente noto come “premio produzione”. L’intesa, siglata dopo settimane di intense trattative, sembra aver soddisfatto le richieste avanzate dalle rappresentanze dei lavoratori.

Le prime informazioni non ufficiali indicano un incremento sostanziale degli incentivi economici rispetto all’anno precedente, con particolare attenzione alla valorizzazione della produttività e dell’impegno profuso dal personale durante l’ultimo periodo. Secondo quanto emerso, l’accordo prevede anche una distribuzione più equa delle risorse disponibili.

Resta ora da attendere l’ufficializzazione dell’accordo attraverso i canali istituzionali. Le comunicazioni di rito dovrebbero essere diramate nei prossimi giorni, con tutti i dettagli relativi agli importi e alle modalità di distribuzione del fondo. Solo allora sarà possibile valutare pienamente la portata dell’intesa raggiunta e il suo effettivo impatto sui lavoratori.

Compensi FESI 2024 – Carabinieri Tabella completa con importi lordi e netti in busta paga per tutti i gradi e le qualifiche Ruolo / Grado Param. Importo Lordo Compenso Base Compenso Agg. Ore Lavorate Totale Lordo Lordo RAP Aliquota IRPEF Netto in Mano RUOLO UFFICIALI Capitano 150,50 1.580,43 1.344,00 235,20 1.680 1.579,20 1.434,70 29,60% 1.010,03 Tenente 148,00 1.563,27 1.344,43 204,96 1.680 1.548,96 1.407,23 29,00% 999,13 Sottotenente 136,75 1.521,91 1.344,43 178,08 1.680 1.522,08 1.382,81 27,80% 998,39 RUOLO ISPETTORI Luogotenente C.S. 148,00 1.563,27 1.344,43 204,95 1.680 1.548,96 1.407,23 28,80% 1.001,95 Luogotenente 143,50 1.553,30 1.344,00 194,88 1.680 1.538,88 1.398,07 28,71% 996,83 Mar. Magg. (+8 anni) 140,00 1.537,61 1.344,00 181,44 1.680 1.525,44 1.385,86 28,20% 995,05 Maresciallo Maggiore 137,50 1.521,91 1.344,00 168,00 1.680 1.512,00 1.373,65 27,90% 990,40 Maresciallo Capo 133,50 1.480,57 1.344,00 126,00 1.680 1.470,00 1.335,50 27,50% 968,23 Maresciallo Ordinario 131,00 1.457,18 1.344,00 99,12 1.680 1.443,12 1.311,07 27,10% 955,77 Maresciallo 124,75 1.431,76 1.344,00 94,08 1.680 1.438,08 1.306,50 26,50% 960,27 RUOLO SOVRINTENDENTI Brigadiere Capo Q.S. 131,00 1.457,18 1.344,00 99,12 1.680 1.443,12 1.311,07 27,10% 955,77 Brig. Capo (+4 anni) 125,75 1.450,44 1.344,00 92,40 1.680 1.436,40 1.304,97 26,90% 953,93 Brigadiere Capo 124,25 1.443,44 1.344,00 84,00 1.680 1.428,00 1.297,34 26,70% 950,95 Brigadiere 121,50 1.418,95 1.344,00 65,52 1.680 1.409,52 1.280,55 26,30% 943,76 Vice Brigadiere 116,75 1.391,84 1.344,00 50,40 1.680 1.394,40 1.266,81 26,10% 935,17 RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI Appuntato Scelto Q.S. 121,50 1.418,95 1.344,00 65,52 1.680 1.409,52 1.280,55 25,00% 947,51 App. Scelto (+5 anni) 117,43 1.405,15 1.344,43 47,04 1.680 1.391,04 1.263,76 25,30% 944,03 Appuntato Scelto 116,50 1.380,53 1.344,43 33,64 1.680 1.377,60 1.251,55 25,20% 935,16 Appuntato 112,00 1.369,21 1.344,00 18,48 1.680 1.362,48 1.237,81 24,50% 934,55 Carabiniere Scelto 108,50 1.357,90 1.344,43 10,08 1.680 1.354,08 1.230,18 24,10% 933,71 Carabiniere 105,25 1.346,58 1.344,90 0,00 1.680 1.344,00 1.221,02 23,60% 932,86

FESI 2024 – Tabella Produttività Specifica