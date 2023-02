Fermato a Rieti per un controllo schiaffeggia un carabiniere: denunciato

Ieri, durante un normale controllo di routine da parte dei Carabinieri di Rieti, è stato fermato un 48enne. Probabilmente in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, l’uomo ha improvvisamente colpito con uno schiaffo e spintonato un operante che stava svolgendo le sue attività lungo la strada statale 17 Rieti-L’Aquila. Il militare ha riportato delle lesioni, successivamente refertate. L’uomo è stato poi riportato alla calma, tuttavia non è stato esentato dal deferimento all’autorità giudiziaria locale per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A seguito dell’accaduto, le ipotesi accusatorie nei confronti del 48enne sono state quelle di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I controlli di routine da parte dei Carabinieri sono stati intensificati in questi giorni a causa di furti che hanno colpito attività commerciali e appartamenti.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!