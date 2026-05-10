Carabinieri, arrivano le polo? La svolta operativa voluta da Luongo

Per anni il tema è rimasto lì: discusso, rinviato, incastrato tra tavoli tecnici, capitoli di spesa e burocrazia. Ora, però, sulle polo operative per i Carabinieri qualcosa si muove davvero. E non è un dettaglio da guardaroba: è una scelta che parla di operatività, decoro e capacità di comando.

Secondo quanto riferisce a InfoDifesa il dirigente sindacale USMIA Carabinieri Giuseppe La Fortuna, la distribuzione partirà a breve e comunque prima dell’estate, interessando in una prima fase Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Sardegna.

La novità arriva in un contesto tutt’altro che comodo. Le risorse non sono infinite, i margini amministrativi non sono larghi e per un’attività del genere bisogna fare i conti con i capitoli di spesa già programmati. Ma proprio qui sta il punto: quando una macchina complessa riesce a muoversi, significa che qualcuno ha deciso di non lasciarla ferma.

La Fortuna: «Le polo partiranno a breve, prima dell’estate»

«Le polo per i Carabinieri partiranno a breve e comunque prima dell’estate. La prima fase riguarderà Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Sardegna. È un risultato importante, perché arriva dopo anni di richieste, confronti e attese da parte del personale».

Giuseppe La Fortuna, dirigente sindacale di USMIA Carabinieri, mette il punto sulla sostanza della misura. «Non parliamo di un dettaglio estetico. Parliamo di uno strumento utile nella quotidianità del servizio. I Carabinieri lavorano nei territori, sulle strade, nei servizi esterni, spesso in condizioni climatiche difficili. Una divisa deve rispondere alla realtà operativa, non restare prigioniera della forma».

Il passaggio, per La Fortuna, è anche amministrativo. «Per un’attività di questo tipo bisogna fare riferimento ai capitoli di spesa già programmati. Eppure, anche con risorse risicate, il Comando Generale è riuscito a trovare una soluzione. Questo dimostra che quando c’è una visione chiara, i problemi non spariscono: si affrontano».

«Serve qualcuno al vertice che decide e si assume la responsabilità del Comando»

La Fortuna allarga il ragionamento al metodo. «Nelle amministrazioni militari le decisioni non sono mai semplici. Ogni scelta porta con sé valutazioni economiche, organizzative e operative. Ma proprio per questo serve qualcuno al vertice che decida e si assuma la responsabilità del Comando. Senza decisione, anche le esigenze più evidenti restano ferme per anni».

Il dirigente USMIA ricorda che il tema delle uniformi operative non nasce oggi. «La questione delle polo prende avvio nel 2012, quando il Cobar Lazio iniziò a porre il problema. Da quel momento si aprirono tavoli tecnici e si iniziò a discutere di uniformi tecniche, dotazioni più adeguate e fondine con sistema a estrazione rapida. È stato un percorso lungo, spesso frenato dai tempi della macchina amministrativa, ma oggi vediamo risultati concreti».

Poi il riferimento diretto al Comandante Generale. «Se oggi stiamo arrivando a questo risultato, è soprattutto grazie alla visione ampia e lungimirante del Comandante Generale Salvatore Luongo, che ascolta e agisce senza timore. La differenza la fa chi non si limita a prendere atto dei problemi, ma sceglie di affrontarli».

Dalla bandoliera al tiro: la rotta pragmatica del Comandante Generale Luongo

La distribuzione delle polo si inserisce in una linea più ampia, ormai riconoscibile, impressa dal Comandante Generale Salvatore Luongo. Dalla bandoliera alle esercitazioni di tiro, passando per l’attenzione alle dotazioni realmente utili al personale, emerge una rotta chiara: riportare l’operatività al centro, senza trasformare ogni scelta in propaganda.

È una politica che non si misura con gli slogan, ma con gli effetti. Nei dettagli che diventano atti. Nelle esigenze raccolte e trasformate in provvedimenti. Nella capacità di muoversi anche quando le risorse sono poche e le procedure sembrano fatte apposta per rallentare tutto.

Le polo, da sole, non cambiano l’Arma. Ma raccontano qualcosa. Raccontano che, quando al vertice c’è chi decide e si assume la responsabilità del Comando, anche ciò che per anni sembrava destinato a restare fermo può finalmente prendere strada. E in una struttura dove spesso la prudenza diventa immobilismo, questa non è una sfumatura: è una direzione.

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