Tragedia a Lucca, poliziotto di 28 anni si toglie la vita mentre va al lavoro

Dramma sulla Provinciale 2

Tragedia questa mattina in località Valdottavo, lungo la via Provinciale 2, nel territorio lucchese. Secondo quanto riportato da In Lucca Veritas, intorno alle 8 un uomo di 28 anni, poliziotto in servizio presso la Questura di Lucca, si è tolto la vita con un colpo di pistola mentre si stava recando al lavoro.

La notizia ha scosso profondamente l’ambiente delle forze dell’ordine e la comunità locale, colpita da un episodio improvviso e drammatico.

Il giovane agente era in servizio alla Questura di Lucca

Il 28enne prestava servizio presso la Questura di Lucca. Al momento, dalle informazioni disponibili, il gesto sarebbe avvenuto mentre l’uomo era diretto verso il posto di lavoro.

Sul caso resta il massimo riserbo. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno preceduto la tragedia né sulle eventuali motivazioni del gesto.

Comunità sotto shock

La morte del giovane poliziotto lascia sgomento e dolore. Una vicenda che colpisce non solo la Questura di Lucca, dove l’uomo prestava servizio, ma anche l’intera comunità locale.

In attesa di eventuali ulteriori elementi ufficiali, resta il cordoglio per una vita spezzata a soli 28 anni.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!