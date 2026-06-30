Tragedia nell’Arma: Maresciallo si toglie la vita

Il cordoglio per la scomparsa del Maresciallo Fabrizio Bazzoni

Profondo dolore nell’Arma dei Carabinieri per la morte del Maresciallo Fabrizio Bazzoni, Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Cedegolo, in provincia di Brescia.

Secondo quanto appreso, il militare si è tolto la vita nella serata di ieri mentre si trovava in congedo straordinario ai sensi dell’articolo 104, periodo dedicato all’assistenza dei propri genitori.

Una notizia che ha colpito duramente colleghi, conoscenti e quanti, negli anni, avevano avuto modo di apprezzarne il servizio, la presenza sul territorio e il senso del dovere.

Una vita al servizio dello Stato e del territorio

Il Maresciallo Bazzoni ricopriva l’incarico di comandante del presidio forestale di Cedegolo, realtà operativa impegnata nella tutela dell’ambiente, del patrimonio boschivo e del territorio montano della Valle Camonica.

Il ruolo dei Carabinieri Forestali rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le comunità locali, soprattutto in aree caratterizzate da fragilità ambientali, paesaggistiche e naturalistiche. In questo contesto, il Maresciallo Bazzoni aveva svolto il proprio servizio con responsabilità e dedizione.

Mancava un anno alla pensione

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è la circostanza che al Maresciallo Fabrizio Bazzoni mancava soltanto un anno al pensionamento.

Dopo una lunga carriera in uniforme, il traguardo del congedo definitivo dal servizio era ormai vicino. Una prospettiva che rende la notizia della sua scomparsa ancora più difficile da accogliere per chi lo conosceva e per l’intera comunità dell’Arma.

Lascia tre figli

Il Maresciallo Fabrizio Bazzoni lascia tre figli, ai quali si stringe idealmente il pensiero di colleghi, amici e di quanti in queste ore stanno apprendendo la tragica notizia.

Il dolore per una perdita così improvvisa attraversa non solo l’ambiente militare, ma anche il territorio in cui il Maresciallo aveva prestato servizio e costruito relazioni professionali e umane.

Una ferita che interroga il mondo in uniforme

La scomparsa del Maresciallo Bazzoni riapre una riflessione delicata sul peso umano, emotivo e familiare che può accompagnare la vita di chi serve lo Stato.

Dietro ogni uniforme ci sono persone, responsabilità, fragilità e silenzi che non sempre riescono a trovare ascolto. È un tema che riguarda l’intera comunità e che impone attenzione, rispetto e sensibilità, soprattutto quando il dolore assume contorni così drammatici.

Il rispetto per la famiglia e per i colleghi

In queste ore prevalgono il cordoglio e il rispetto per la famiglia del Maresciallo Fabrizio Bazzoni, per i suoi figli e per tutti i colleghi che hanno condiviso con lui anni di servizio.

Alla famiglia, ai suoi cari e all’Arma dei Carabinieri giunga il più sincero sentimento di vicinanza in questo momento di immenso dolore.

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