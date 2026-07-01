Polizia, nuovo gilet tattico rinforzato: dal 6 luglio avvio all’impiego nelle situazioni di emergenza

La circolare della Direzione Centrale Anticrimine

Dal 6 luglio 2026 Questure e Reparti prevenzione crimine potranno avviare l’utilizzo del nuovo gilet tattico rinforzato nelle situazioni operative considerate a maggiore rischio. È quanto emerge dalla circolare della Direzione Centrale Anticrimine, protocollo 58019 del 26 giugno 2026, trasmessa agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Il documento fa seguito alla nota n. 11850 del 17 giugno 2026 e riguarda l’impiego del gilet tattico dotato di piastre antiproiettile e antilama, destinato a incrementare i dispositivi di protezione individuale in uso al personale impegnato nei servizi operativi.

A chi è destinato il nuovo dispositivo di protezione

Secondo quanto indicato dalla circolare, la distribuzione del nuovo gilet tattico è stata completata per gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico, per gli Uffici controllo del territorio dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, per gli equipaggi dei Reparti prevenzione crimine e per le Unità Operative di Primo Intervento.

Si tratta di una dotazione pensata per rafforzare la sicurezza degli operatori nei contesti in cui il rischio può aumentare rapidamente, soprattutto durante interventi sul territorio, posti di controllo o attività in presenza di possibili minacce armate.

Come sarà utilizzato durante il servizio

Il gilet tattico viene definito dalla Direzione Centrale Anticrimine come dotazione di reparto a uso individuale. Sarà indossato per l’intero turno di servizio dal personale impiegato nei servizi di controllo del territorio e, nelle situazioni ad alto rischio, potrà essere rinforzato con due piastre balistiche, da inserire anteriormente e posteriormente.

Le piastre balistiche, si legge nella circolare, sono custodite in borse da due unità e gestite come dotazione di reparto. Il loro impiego sarà quindi legato alle valutazioni operative e alle condizioni del servizio.

Regole diverse per le UOPI

Una specifica previsione riguarda le Unità Operative di Primo Intervento. Per le UOPI, infatti, anche le piastre balistiche incorporate nel giubbetto antiproiettile indossato per tutta la durata del servizio rientrano tra le dotazioni di reparto a uso individuale, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al regolamento operativo del 25 novembre 2022.

La misura era stata approvata in sede di Commissione paritetica il 15 novembre 2022, come richiamato nel testo della circolare.

Quando dovrà essere indossato

A partire dal 6 luglio 2026, Questure e Reparti prevenzione crimine potranno disporre l’avvio dell’utilizzo della nuova dotazione di protezione in caso di presenza di armi da fuoco, coltelli o altri oggetti atti a offendere.

Il gilet potrà essere utilizzato anche durante l’effettuazione di posti di controllo o di blocco e, più in generale, in ogni situazione nella quale il contesto operativo, secondo la valutazione degli operatori, ne suggerisca l’impiego.

Impiego consigliato anche nelle attività addestrative

La Direzione Centrale Anticrimine suggerisce inoltre l’impiego del gilet anche nel corso delle attività addestrative, così da favorire familiarità, corretto utilizzo e gestione della nuova dotazione in scenari coerenti con quelli operativi.

La circolare è firmata dal Direttore Centrale Alessandro Giuliano e trasmessa, tra gli altri, ai Questori, ai Reparti prevenzione crimine, alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!