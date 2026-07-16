Contratto Sicurezza 2025-2027, aumenti e arretrati: ecco le cifre e gli impegni del Governo

Il rinnovo del contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza e Difesa porta con sé un quadro economico già definito per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Le tabelle indicano gli importi degli arretrati 2025, degli arretrati 2026, il totale maturato nel biennio e gli incrementi previsti dal 1° gennaio 2027.

Accanto agli aumenti stipendiali, il Governo assume tre impegni: l’apertura di un tavolo sulla previdenza, il possibile reperimento di ulteriori risorse nella legge di bilancio 2027 e una verifica congiunta sull’andamento delle retribuzioni rispetto ai dati ufficiali di ISTAT e Ragioneria Generale dello Stato.

Il Governo apre il dossier previdenza entro 90 giorni

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione degli accordi relativi al triennio 2025-2027, sarà aperto un tavolo finalizzato a verificare possibili soluzioni in materia previdenziale legate alla specificità delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Il tavolo sarà composto dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Difesa, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale interessato.

Risorse aggiuntive nella legge di bilancio 2027

Il Governo si impegna inoltre a reperire, nell’ambito della legge di bilancio per il 2027, ove possibile e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, ulteriori risorse da destinare al contratto 2025-2027 del Comparto Sicurezza-Difesa.

La priorità indicata è il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali, il FESI, strumento centrale per valorizzare l’attività svolta dal personale nei servizi operativi e istituzionali.

Verifica sugli stipendi a luglio 2027

Nel mese di luglio 2027 è previsto un incontro con le rappresentanze del personale firmatarie degli accordi relativi alla tornata 2025-2027, con l’obiettivo di effettuare una verifica congiunta sull’andamento delle retribuzioni contrattuali e delle retribuzioni effettive del personale del Comparto Sicurezza-Difesa.

La verifica sarà effettuata sulla base dei dati forniti da ISTAT e Ragioneria Generale dello Stato, così da misurare l’impatto reale degli aumenti rispetto all’andamento del costo della vita.

Aumenti contratto Polizia 2025-2027: arretrati e incrementi dal 2027

Di seguito gli importi indicati per ciascuna qualifica. Le cifre sono espresse in euro.

Qualifica Arretrati 2025 Arretrati 2026 Totale arretrati Incremento parametro dal 01.01.2027 Incremento indennità pensionabile dal 01.01.2027 Totale incrementi dal 01.01.2027 Commissario capo 880,36 1.807,78 2.688,14 150,62 65,59 216,21 Commissario 865,80 1.779,05 2.644,85 148,12 64,92 213,04 Vice commissario 799,89 1.650,74 2.450,63 136,86 62,36 199,22 Sostituto commissario coordinatore 865,80 1.776,97 2.642,77 148,12 64,21 212,33 Sostituto commissario 839,54 1.728,74 2.568,28 143,62 64,21 207,83 Ispettore superiore (8 anni nella qualifica) 819,00 1.688,96 2.507,96 140,12 63,47 203,59 Ispettore superiore 804,44 1.662,18 2.466,62 137,62 63,47 201,09 Ispettore capo 780,91 1.611,22 2.392,13 133,61 60,74 194,35 Ispettore 766,35 1.578,72 2.345,07 131,11 58,86 189,97 Vice ispettore 729,69 1.506,18 2.235,87 124,85 57,01 181,86 Sovrintendente capo coordinatore 766,35 1.577,94 2.344,29 131,11 58,58 189,69 Sovrintendente capo (4 anni nella qualifica) 735,67 1.521,65 2.257,32 125,85 58,58 184,43 Sovrintendente capo 726,83 1.505,66 2.232,49 124,35 58,58 182,93 Sovrintendente 710,71 1.466,40 2.177,11 121,60 55,29 176,89 Vice sovrintendente 683,02 1.414,66 2.097,68 116,85 55,03 171,88 Assistente capo coordinatore 710,71 1.451,06 2.161,77 121,60 50,08 171,68 Assistente capo (5 anni nella qualifica) 684,45 1.402,70 2.087,15 117,09 50,08 167,17 Assistente capo 681,46 1.397,37 2.078,83 116,60 50,08 166,68 Assistente 655,20 1.336,53 1.991,73 112,09 45,83 157,92 Agente scelto 634,66 1.289,34 1.924,00 108,59 42,57 151,16 Agente 615,68 1.247,48 1.863,16 105,34 40,17 145,51

Gli aumenti più consistenti

Gli importi più elevati riguardano le qualifiche apicali. Per il Commissario capo il totale degli arretrati indicato è pari a 2.688,14 euro, con un incremento complessivo dal 1° gennaio 2027 di 216,21 euro.

Per il Commissario, il totale arretrati è di 2.644,85 euro, mentre l’incremento complessivo dal 2027 è pari a 213,04 euro. Valori molto vicini anche per il Sostituto commissario coordinatore, con 2.642,77 euro di arretrati complessivi e 212,33 euro di incremento dal 2027.

Nella fascia iniziale della carriera, l’Agente registra 1.863,16 euro di arretrati complessivi e un incremento totale dal 1° gennaio 2027 di 145,51 euro. Per l’Agente scelto, gli arretrati arrivano a 1.924,00 euro, con un incremento complessivo di 151,16 euro.

Straordinari dal 1° gennaio 2027: le nuove misure orarie

Il contratto interviene anche sulle misure orarie del lavoro straordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Gli importi sono distinti tra straordinario feriale, notturno o festivo e notturno festivo.

Qualifica Feriale Notturno o festivo Notturno festivo Commissario capo 18,26 20,65 23,82 Commissario 17,95 20,30 23,42 Vice commissario 16,59 18,76 21,65 Sostituto commissario coordinatore 17,95 20,30 23,42 Sostituto commissario 17,41 19,69 22,71 Ispettore superiore (8 anni nella qualifica) 16,98 19,21 22,16 Ispettore superiore 16,68 18,87 21,77 Ispettore capo 16,20 18,32 21,14 Ispettore 15,89 17,97 20,73 Vice ispettore 15,13 17,11 19,74 Sovrintendente capo coordinatore 15,89 17,97 20,73 Sovrintendente capo (4 anni nella qualifica) 15,26 17,26 19,91 Sovrintendente capo 15,07 17,05 19,67 Sovrintendente 14,74 16,67 19,23 Vice sovrintendente 14,17 16,03 18,50 Assistente capo coordinatore 14,74 16,67 19,23 Assistente capo (5 anni nella qualifica) 14,20 16,06 18,53 Assistente capo 14,13 15,98 18,44 Assistente 13,59 15,37 17,73 Agente scelto 13,17 14,90 17,19 Agente 12,77 14,45 16,67

Quanto valgono gli straordinari per agenti, assistenti e ispettori

Per l’Agente, dal 1° gennaio 2027 lo straordinario feriale è indicato in 12,77 euro, quello notturno o festivo in 14,45 euro e quello notturno festivo in 16,67 euro.

Per l’Assistente, le misure salgono rispettivamente a 13,59 euro, 15,37 euro e 17,73 euro. L’Assistente capo arriva a 14,13 euro per il feriale, 15,98 euro per il notturno o festivo e 18,44 euro per il notturno festivo.

Tra gli ispettori, l’Ispettore registra 15,89 euro per lo straordinario feriale, 17,97 euro per il notturno o festivo e 20,73 euro per il notturno festivo. L’Ispettore capo sale a 16,20 euro, 18,32 euro e 21,14 euro.

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