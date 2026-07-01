Scippo durante la processione: inseguimento tra i fedeli, quattro arresti

I Carabinieri di Tor Bella Monaca scattano all’inseguimento

ROMA – Doveva essere una serata dedicata alla fede, alla comunità e alle tradizioni di un territorio. Qualcuno, invece, aveva pensato di approfittare per mettere a segno uno scippo. Ha scelto il momento sbagliato.

Domenica scorsa, durante la tradizionale processione della Parrocchia Santa Maria della Fiducia della borgata Finocchio, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di cittadini lungo le strade della periferia est della Capitale, un giovane è stato vittima di uno scippo.

La processione e l’intervento immediato

La processione rappresenta uno degli eventi religiosi più sentiti del territorio. La statua della Madonna di Santa Maria della Fiducia attraversa ogni anno le vie della borgata accompagnata da centinaia di fedeli, dalle autorità civili e religiose e dall’Arma dei Carabinieri in alta uniforme.

Per pochi istanti il raccoglimento ha lasciato spazio allo stupore.

È bastato il grido d’aiuto del giovane derubato perché il Vicecomandante della Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca comprendesse immediatamente quanto stava accadendo. Senza perdere un solo istante è scattato all’inseguimento dei responsabili, seguito dagli altri militari della Stazione, dando vita a un intervento rapido, coordinato e altamente operativo.

Una scena che, per chi vi ha assistito, è sembrata uscita da un film.

Ancora più sorprendente è stato vedere l’Assessore alla Sicurezza Andrea La Fortuna togliersi la fascia istituzionale e unirsi immediatamente all’inseguimento.

Sicurezza garantita durante la celebrazione

Mentre una parte dei Carabinieri inseguiva i fuggitivi, gli altri hanno continuato a garantire la sicurezza della processione, la viabilità e la serenità dei fedeli, invitando tutti a proseguire regolarmente la celebrazione religiosa. Un intervento che ha evitato il panico e dimostrato, ancora una volta, come professionalità, sangue freddo e capacità operativa possano convivere anche nelle situazioni più imprevedibili.

L’operazione si è conclusa con l’arresto di quattro persone, confermando ancora una volta l’elevatissimo livello di preparazione operativa della Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca, presidio fondamentale dello Stato in uno dei territori più complessi dell’intera Capitale.

Le parole di Andrea La Fortuna

Andrea La Fortuna, Carabiniere prestato alla politica e noto ai nostri taccuini, ha dichiarato:

«È stata certamente un’esperienza spiacevole, ma ha dimostrato ancora una volta cosa significhi avere sul territorio uomini preparati e pronti a intervenire. È bastato un grido d’aiuto perché il Vicecomandante della Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca partisse senza esitazione all’inseguimento, seguito immediatamente dagli altri militari. Da collega dell’Arma non posso che essere orgoglioso di uomini come loro, che ogni giorno prestano servizio in uno dei territori più difficili della Capitale. Per me è stato naturale offrire il mio aiuto. In quei momenti non esistono fasce istituzionali né incarichi amministrativi: esiste soltanto il dovere di stare al fianco dei propri fratelli e di fare tutto il possibile per tutelare i cittadini. La Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca non è una semplice caserma, ma un presidio dello Stato composto da donne e uomini che ogni giorno affrontano con coraggio le difficoltà di questo territorio. Il Vicecomandante ne ha dato l’ennesima straordinaria dimostrazione.»

Il ruolo delle Forze dell’Ordine nel territorio

Le Forze dell’Ordine rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la comunità della periferia est di Roma. In un territorio complesso come quello del Municipio Roma VI delle Torri, la presenza dello Stato si misura ogni giorno attraverso il lavoro silenzioso di uomini e donne che operano con professionalità, equilibrio e straordinario spirito di servizio.

Tra questi, la Stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca costituisce un reparto che negli anni si è distinto per importanti operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla criminalità organizzata e alla violenza di genere, garantendo una presenza costante sul territorio e costruendo un rapporto di fiducia sempre più forte con la cittadinanza.

Il ringraziamento dei commercianti di Finocchio

Nelle ore successive all’accaduto sono stati numerosi i messaggi di apprezzamento rivolti ai Carabinieri sui social. Tra questi anche quello dell’Associazione Commercianti della borgata Finocchio, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai militari dell’Arma e a tutte le Forze dell’Ordine, sottolineando come ogni giorno operino con professionalità e coraggio a tutela del territorio.

«Come Associazione Commercianti sentiamo il dovere di dire grazie. Grazie ai Carabinieri per quello che fanno ogni giorno sul nostro territorio. Non possiamo chiedere di più alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno fanno la loro parte con professionalità e coraggio. Per noi rappresentano un punto di riferimento e una presenza fondamentale per la sicurezza della nostra borgata.»

L’Associazione ha inoltre espresso apprezzamento per il gesto del Vicepresidente del Municipio Andrea La Fortuna, che ha scelto di affiancare i militari durante l’inseguimento, ribadendo la fiducia della comunità nei confronti di chi ogni giorno opera per la sicurezza della borgata.

La risposta immediata dello Stato

Parole che raccontano il sentimento condiviso da un’intera comunità. Quanto accaduto durante la processione non racconta soltanto uno scippo e l’esito di un’importante operazione di polizia. Racconta soprattutto la risposta immediata dello Stato, incarnata da donne e uomini che, anche nel corso di una celebrazione religiosa, sono pronti a passare, nel giro di pochi secondi, dalla solennità della cerimonia all’azione operativa.

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