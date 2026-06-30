Giorgio Carta alla sicurezza di Futuro Nazionale: la prova dei contenuti oltre gli slogan

L’avvocato, volto noto ai lettori di InfoDifesa, guiderà il Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine del movimento di Roberto Vannacci. Una nomina tecnica in un campo dove la politica parla molto, ma scrive poco.

L’avvocato Giorgio Carta è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

Giorgio Carta non arriva da un laboratorio di slogan. Arriva da anni di attività professionale accanto a militari, poliziotti, carabinieri e servitori dello Stato coinvolti in procedimenti penali, disciplinari o amministrativi. È un avvocato abituato più ai fascicoli che ai palchi, più alle aule di giustizia che alle formule da comizio.

Ed è proprio qui che la nomina assume un significato politico: in un settore dove la parola “sicurezza” viene usata come passepartout comunicativo, Carta porta un patrimonio di competenza tecnica, esperienza diretta e conoscenza concreta delle criticità che attraversano il mondo in divisa.

La sicurezza non è uno slogan

Sicurezza è una delle parole che funzionano sempre in politica: nei comizi, nei comunicati, nei talk show, nei post sui social. È immediata, riconoscibile, capace di generare consenso.

Ma una cosa è pronunciarla. Un’altra è scriverla dentro norme utili.

Perché sicurezza significa organici, mezzi, formazione, coperture giuridiche, chiarezza nelle responsabilità, tutela nei procedimenti, strumenti investigativi adeguati, tempi certi nelle procedure e capacità amministrativa. Significa evitare che chi lavora in strada, in caserma o in questura venga lasciato solo tra aspettative politiche altissime e garanzie operative troppo basse.

Dai tweet alle leggi: il vero banco di prova

Il nuovo Dipartimento dovrà misurarsi con dossier complessi: contrasto alla criminalità, immigrazione irregolare, rimpatri, tutela giuridica degli operatori, rapporto tra autorità dello Stato e garanzie costituzionali.

Sono temi su cui è facile alzare il tono. Molto più difficile è costruire soluzioni che reggano sul piano giuridico, amministrativo e istituzionale.

Uno Stato più sicuro non nasce da una frase ad effetto. Nasce da norme scritte bene, da strumenti reali e da una politica capace di assumersi responsabilità, non solo di distribuirle verso il basso.

Carta conosce bene questo terreno. Sa che una norma mal costruita può produrre l’effetto opposto rispetto a quello promesso. Sa che le tutele vaghe non proteggono nessuno. E sa anche che, troppo spesso, lo Stato pretende fermezza dagli uomini e dalle donne in divisa, salvo poi lasciarli soli quando arrivano denunce, procedimenti e contestazioni.

Per questo il suo incarico sarà interessante da seguire non per ciò che verrà annunciato, ma per ciò che verrà effettivamente proposto.

Il banco di prova non saranno le dichiarazioni.

Saranno i testi.

InfoDifesa, Vannacci e la parabola che partì da Crosetto

InfoDifesa segue da tempo le vicende legate al generale Roberto Vannacci, sin dalla fase iniziale dello scontro con il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Quasi tre anni fa, queste pagine raccontavano l’incontro tra Vannacci e Crosetto, le polemiche nate attorno al libro Il mondo al contrario, i silenzi istituzionali e la gestione mediatica di una vicenda che, nata come questione interna al mondo militare, finì per amplificare la figura pubblica del generale ben oltre il perimetro della caserma.

Fu proprio quella fase — con le sue ambiguità, le sue tensioni e la sua esposizione mediatica continua — a trasformare Vannacci da caso disciplinare a personaggio politico. La gestione di quella crisi, volente o nolente, contribuì a costruire il fenomeno Vannacci.

Carta resta autore tecnico di InfoDifesa

Per i lettori di InfoDifesa (e non solo), Giorgio Carta è già un nome noto. È autore tecnico con analisi giuridiche su difesa e sicurezza e coautore e coconduttore (con Emiliano Malato) del seguitissimo Vodcast i infodifesa ed in particolare della rubrica “L’Italia è un paese per poliziotti?”.

La sua nomina politica non cambia nulla: InfoDifesa continuerà a pubblicare suoi contenuti tecnici privi di propaganda. Le idee si valutano nel merito, non per la tessera di chi le firma.

Una nomina da misurare sui fatti

Dopo settimane di polemiche sulle nomine in Futuro Nazionale — tra volti noti della politica tradizionale, fuoriusciti da altri partiti e profili che hanno sollevato più di un dubbio — la scelta di Giorgio Carta rappresenta, finalmente, una discontinuità netta.

Carta è un nome che non divide. Sulla sua competenza professionale nulla si può obiettare. Sulla sua onestà e integrità morale nemmeno. È un profilo che porta credibilità tecnica in un contesto dove troppo spesso le nomine rispondono a logiche di appartenenza più che di merito.

In un movimento ancora alla ricerca di una classe dirigente credibile, nominare un professionista dal curriculum solido e riconosciuto è una scelta che merita rispetto. Ora bisogna capire se questa nomina servirà a scrivere proposte o soltanto a decorare una lista.

Ora comincia la parte difficile.

Perché promettere “più sicurezza” lo sanno fare tutti.

Scriverla in norme che funzionano è un altro mestiere.

La competenza c’è. Resta da vedere se ci sarà anche lo spazio per usarla.

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