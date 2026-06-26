Rutte infanga l’Italia per compiacere Washington: così si guida la NATO?

La gaffe sulle basi italiane non è un incidente: è il sintomo di una NATO piegata a Trump

Mark Rutte non ha semplicemente sbagliato frase. Ha fatto qualcosa di peggio: ha parlato dell’Italia come se fosse una dependance operativa del Pentagono, infilando Roma in una crisi diplomatica con l’Iran e costringendo il governo italiano a correre ai ripari.

Il 24 giugno 2026, il segretario generale della NATO ha dichiarato che circa 500 velivoli statunitensi sarebbero decollati da basi americane in Italia a sostegno dell’operazione militare USA contro l’Iran, la cosiddetta Operation Epic Fury. Ha aggiunto che, nel complesso, in Europa si sarebbero svolte tra 4.000 e 5.000 missioni di volo legate al dispositivo americano.

Numeri enormi. Parole pesanti. Soprattutto perché pronunciate dal capo politico dell’Alleanza Atlantica, non da un commentatore televisivo in cerca di visibilità.

Il risultato è stato immediato: Roma ha smentito, Teheran ha accusato, le opposizioni italiane hanno attaccato il governo e la NATO si è ritrovata ancora una volta nel ruolo che ormai conosce meglio: quello del notaio zelante delle esigenze americane.

Crosetto smonta Rutte: autorizzati solo voli tecnici e logistici

Il Ministero della Difesa italiano ha reagito con una nota durissima. La ricostruzione di Rutte è stata definita “totalmente fuorviante”. Non una precisazione di stile, ma una smentita sostanziale.

Secondo Roma, l’Italia ha autorizzato soltanto attività tecniche e logistiche non cinetiche, previste dagli accordi in vigore. In altre parole: transiti, supporto logistico, movimenti compatibili con gli obblighi internazionali. Non missioni d’attacco, non operazioni di combattimento, non un coinvolgimento diretto nella guerra americana contro l’Iran.

Il punto è decisivo. Perché tra un volo tecnico autorizzato da trattati già esistenti e un velivolo che parte per sostenere un’operazione offensiva c’è un abisso politico, giuridico e militare.

Guido Crosetto ha inoltre rimarcato un dettaglio non secondario: Rutte non ha alcun ruolo diretto nell’Operation Epic Fury. E allora la domanda è inevitabile: perché il segretario generale della NATO ha sentito il bisogno di vantare pubblicamente numeri e basi di un’operazione che non gestisce, non comanda e sulla quale non dovrebbe improvvisare?

La risposta più scomoda è anche la più evidente: perché Rutte stava parlando a Trump, non all’Europa.

Il danno diplomatico: l’Iran accusa Italia e Romania di complicità

La dichiarazione di Rutte ha prodotto esattamente ciò che ogni governo serio cerca di evitare in tempo di crisi: ha offerto a un Paese ostile un argomento politico già confezionato.

Dopo le parole del segretario NATO, l’Iran ha accusato Italia e Romania di complicità negli attacchi statunitensi e israeliani, definendo l’uso delle infrastrutture europee come parte di un’aggressione illegale. Teheran ha citato proprio la ricostruzione di Rutte per sostenere che Roma avrebbe ospitato o facilitato azioni militari contro l’Iran.

È qui che la leggerezza diventa veleno. Perché l’Italia, per posizione geografica e ruolo mediterraneo, non può permettersi di essere trascinata per errore nella narrativa di una guerra non dichiarata dal Parlamento e non rivendicata dal governo.

Rutte ha trasformato una distinzione tecnica — supporto logistico non cinetico — in un titolo politico esplosivo. E lo ha fatto nel momento in cui l’Italia aveva tutto l’interesse a mantenere una linea chiara: alleanza con gli Stati Uniti sì, automatismo bellico no.

Trump pretende, Rutte applaude: il meccanismo è sempre lo stesso

Il problema non nasce con questa gaffe. La gaffe lo rivela.

Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, ha riaperto il dossier NATO con il solito metodo: pressione, accuse, umiliazione pubblica degli alleati. Ha più volte rimproverato i Paesi europei per il loro presunto scarso contributo alla sicurezza comune e ha continuato a chiedere aumenti massicci della spesa militare.

Nel caso italiano, secondo quanto riportato da fonti internazionali, Trump avrebbe anche criticato Roma per non aver concesso pieno accesso a piste e infrastrutture, lamentando il fatto che gli Stati Uniti spendano centinaia di miliardi per proteggere alleati che poi non sarebbero abbastanza disponibili quando Washington chiama.

È la vecchia dottrina trumpiana: l’Alleanza non come comunità politica e militare, ma come contratto di servizio. Gli Stati Uniti pagano, gli altri devono obbedire.

E Rutte, invece di difendere l’autonomia politica degli alleati europei, sembra impegnato soprattutto a non irritare il presidente americano. Non a caso viene descritto da mesi come il “Trump whisperer”, l’uomo incaricato di blandire, contenere, addolcire e compiacere l’inquilino della Casa Bianca.

Ma quando il segretario generale della NATO diventa il traduttore diplomatico delle pretese di Trump, l’Europa smette di essere alleata e inizia a sembrare una platea convocata per applaudire.

Il capo della NATO che fa da megafono alla Casa Bianca

Rutte ha costruito la propria immagine internazionale sulla capacità di “gestire” Trump. Il problema è che questa gestione, vista da Roma, assomiglia sempre più a una subordinazione elegante.

La sua linea è chiara: evitare lo strappo americano, rassicurare Washington, mostrare che l’Europa obbedisce, spende, concede, partecipa. Una strategia forse utile nei salotti diplomatici di Bruxelles, ma devastante quando si traduce in dichiarazioni operative su basi, voli e guerre.

La NATO non è il comando stampa del Pentagono. E il suo segretario generale non dovrebbe usare i Paesi membri come materiale promozionale per convincere Trump che l’Alleanza “funziona”.

Rutte, invece, sembra aver scelto il terreno più pericoloso: parlare abbastanza forte da piacere a Washington, ma abbastanza male da mettere nei guai gli alleati europei.

Il caso italiano dimostra il fallimento della comunicazione NATO

La vicenda delle basi italiane dimostra una cosa semplice: nella NATO di Rutte, la comunicazione strategica è diventata un rischio strategico.

Se il capo dell’Alleanza confonde o lascia confondere supporto logistico e partecipazione a operazioni offensive, il problema non è semantico. È politico. Perché in Medio Oriente ogni parola viene pesata, usata, rilanciata. E quando a parlare è il segretario generale della NATO, anche una frase imprecisa può diventare benzina.

L’Italia si è trovata costretta a spiegare di non aver partecipato ad attacchi contro l’Iran. Un chiarimento che non avrebbe dovuto essere necessario se Rutte avesse rispettato una regola elementare: non parlare a nome degli alleati su operazioni che non controlla.

La successiva correzione — l’Italia ha fatto solo quanto previsto dai trattati, nulla di più — non cancella il danno. Perché la prima dichiarazione era già arrivata dove doveva arrivare: nelle cancellerie, nelle redazioni, nei comunicati iraniani.

Trump usa la NATO come leva, Rutte gliela consegna

Il rapporto tra Trump e Rutte è il cuore politico di questa crisi. Trump considera la NATO uno strumento da piegare agli interessi americani del momento. Rutte sembra considerare il proprio ruolo quello di impedire che Trump la demolisca, anche al prezzo di una deferenza sempre più imbarazzante.

Ma una NATO salvata dall’umiliazione permanente degli alleati europei è davvero una NATO più forte?

La risposta, per l’Italia, dovrebbe essere no. Perché la sicurezza nazionale non può dipendere dalla necessità di compiacere un presidente americano irritabile né dalla smania del segretario generale NATO di dimostrargli fedeltà operativa.

Il caso Epic Fury mostra il punto cieco dell’Alleanza: quando Washington decide, l’Europa deve spiegare; quando Trump pretende, Rutte rassicura; quando la comunicazione esplode, sono i singoli governi a pagare il conto.

L’Italia non può essere trattata come una pista di decollo

Le basi americane in Italia esistono dentro un quadro di accordi, trattati e procedure. Non sono proprietà extraterritoriali a disposizione della prima operazione decisa a Washington. E soprattutto non possono essere trasformate, con una dichiarazione televisiva, in simbolo di partecipazione italiana a una guerra.

Questo è il punto che Roma ha dovuto ristabilire con forza. L’Italia è alleata degli Stati Uniti, ma non è un accessorio logistico della Casa Bianca. È membro della NATO, ma non ha rinunciato alla propria sovranità politica. Ha obblighi internazionali, ma anche una Costituzione, un Parlamento e una responsabilità diretta verso i propri cittadini.

Rutte avrebbe dovuto saperlo. Trump probabilmente lo sa e se ne infischia. La differenza è sottile, ma non rassicurante.

La lezione: meno propaganda atlantica, più rispetto per gli alleati

La vicenda delle basi italiane lascia una lezione brutale. Rutte ha voluto esibire a Trump la lealtà europea e ha finito per esporre l’Italia alle accuse iraniane. Trump ha preteso disponibilità totale dagli alleati e ha confermato la sua idea padronale della NATO. In mezzo, Roma ha dovuto smentire, correggere, contenere il danno.

Non è così che si guida un’Alleanza. Non è così che si tutela la sicurezza europea. E non è così che si tratta un Paese membro.

La NATO non ha bisogno di un segretario generale che faccia il cerimoniere di Trump. Ha bisogno di una guida capace di distinguere tra difesa collettiva e avventurismo americano, tra trattati e propaganda, tra alleanza e subordinazione.

Rutte, con il caso delle basi italiane, ha dimostrato l’opposto: quando Washington alza la voce, lui corre a spiegare quanto l’Europa sia stata utile. Anche se, per farlo, finisce per mettere nei guai proprio gli alleati che dovrebbe proteggere.

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