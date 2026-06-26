Carabinieri e Polizia insieme per i bambini malati: la donazione al Gemelli dopo la sfida di pallavolo
Solidarietà in campo, aiuto concreto in ospedale
Una partita di pallavolo trasformata in un gesto di solidarietà concreta. Questa mattina, presso il Policlinico Gemelli – Reparto di Radioterapia ART, una rappresentanza della Scuola Ufficiali Carabinieri e della Scuola Superiore di Polizia ha consegnato un assegno alla Prof.ssa Maria Antonietta Gambacorta, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia Oncologica.
La donazione raccoglie i fondi ottenuti in occasione della partita disputata lo scorso 9 giugno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, che ha visto protagoniste le squadre delle due istituzioni formative.
La sfida tra Scuola Ufficiali Carabinieri e Scuola Superiore di Polizia
L’iniziativa sportiva ha unito in campo gli allievi e il personale della Scuola Ufficiali Carabinieri e della Scuola Superiore di Polizia, confermando il valore dello sport come occasione di incontro, coesione e impegno sociale.
Al di là del risultato sportivo, la partita di pallavolo del 9 giugno ha avuto un obiettivo ben preciso: sostenere chi affronta la malattia in condizioni di particolare fragilità, con un’attenzione speciale ai più piccoli.
Fondi destinati a progetti in ambito pediatrico
La somma raccolta sarà destinata al finanziamento di iniziative e progetti in ambito pediatrico presso il Gemelli ART, il centro di Radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.
Un gesto che vuole testimoniare la vicinanza affettuosa e concreta dei Funzionari della Polizia di Stato e degli Ufficiali dei Carabinieri nei confronti di coloro che vivono una condizione di vulnerabilità a causa della malattia.
Il ruolo del Gemelli ART
Il Gemelli ART – Advanced Radiation Therapy è il centro altamente specializzato di Radioterapia oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.
La struttura offre ai pazienti assistenza clinica avanzata e possibilità terapeutiche basate su tecnologie innovative, sia in regime ambulatoriale sia in regime di ricovero, in base alle necessità cliniche di ciascun paziente.
Un segnale di vicinanza delle Istituzioni
La consegna dell’assegno al Policlinico Gemelli rappresenta un segnale significativo di attenzione verso il mondo della cura, della ricerca e dell’assistenza pediatrica.
Carabinieri e Polizia di Stato confermano così, anche attraverso iniziative benefiche nate dallo sport, il proprio impegno al fianco delle persone più fragili e delle famiglie che affrontano percorsi complessi legati alla malattia.
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