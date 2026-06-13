KFOR si riduce: l’Italia resta in prima linea, ma dopo 26 anni il bilancio resta amaro

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La NATO taglia la missione in Kosovo, ma non chiude il dossier

La NATO ha deciso di ridurre gradualmente la presenza della KFOR in Kosovo dopo il miglioramento della situazione di sicurezza. Non si tratta di un ritiro totale, né di un disimpegno immediato: l’Alleanza parla di “ottimizzazione”, cioè di un ridimensionamento calibrato delle forze, da effettuare nel corso del prossimo anno e in base alle condizioni sul terreno.

La missione resta sotto mandato ONU, sulla base della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza del 1999, e continuerà ad avere il compito di garantire un ambiente sicuro, la libertà di movimento e la stabilità per tutte le comunità presenti in Kosovo.

Il punto politico, però, è un altro: se la KFOR si riduce dopo oltre 26 anni, che cosa resta all’Italia di questa lunga stagione balcanica? Roma ha messo soldati, comando, credibilità, continuità operativa. Ma ha trasformato davvero questa presenza in influenza economica, investimenti, relazioni strutturate e ritorni strategici? Oppure ha fatto da garante della sicurezza mentre altri attori correvano sul terreno degli affari?

Perché la NATO riduce la KFOR proprio ora

La decisione arriva dopo una fase di maggiore stabilità. Secondo la NATO, la situazione della sicurezza in Kosovo è migliorata costantemente negli ultimi anni e questo consente di adattare la postura della missione.

Nel 2023, però, il quadro era stato molto diverso. Le tensioni nel nord del Kosovo, compresi gli attacchi contro i peacekeeper della KFOR a Zvečan, avevano spinto l’Alleanza a dispiegare quasi 1.000 militari aggiuntivi, il più grande rafforzamento della missione in oltre un decennio.

Ora la NATO ritiene possibile ridurre progressivamente il dispositivo, ma con una clausola fondamentale: il processo potrà essere invertito se la situazione di sicurezza dovesse deteriorarsi.

È una riduzione, dunque, non una smobilitazione. Ed è anche un messaggio politico: la NATO vuole mostrare fiducia nella stabilità del Kosovo, ma senza lasciare vuoti. Perché nei Balcani i vuoti non restano mai tali: vengono riempiti da altri.

La missione KFOR oggi: numeri, ruolo e peso italiano

La KFOR conta oggi circa 4.600 militari NATO. L’Italia è tra i protagonisti assoluti della missione e dispone di una consistenza massima annuale autorizzata pari a 852 militari, 137 mezzi terrestri e un mezzo aereo. È il contingente più rilevante o comunque tra i più rilevanti della missione, con responsabilità operative di primo piano.

Il contributo italiano non è simbolico. Nel Regional Command West operano unità italiane e team di collegamento e monitoraggio che mantengono contatti costanti con popolazione, istituzioni locali, organizzazioni internazionali, partiti politici e rappresentanti delle diverse comunità etniche e religiose. Anche i Carabinieri, attraverso la Multinational Specialized Unit, partecipano alla missione fin dai primi mesi del 1999.

Dal 1999 l’Italia ha assunto il comando della KFOR in diverse occasioni, fino a diventare uno dei Paesi più identificati con la stabilizzazione del Kosovo. È un capitale reputazionale enorme. Ma il capitale reputazionale, se non viene convertito, resta una medaglia appuntata sulla giacca.

Intelligence cieca, diplomazia zoppa: il Kosovo che l’Italia ha presidiato ma non conquistato

Forse il vero fallimento italiano in Kosovo non è militare, ma strategico. Dopo oltre ventisei anni di presenza, comandi, pattugliamenti, rapporti istituzionali e strette di mano, Roma non sembra aver trasformato quella lunga permanenza in una rendita di potere. Se l’intelligence italiana nei Balcani non ha fallito, allora ha quantomeno dormito troppo a lungo: ha visto il terreno, ma non sempre le reti; ha contato le tensioni, ma non ha abbastanza anticipato gli equilibri sotterranei; ha garantito sicurezza, ma non ha saputo convertirla in influenza politica, economica e industriale.

Crosetto aveva intuito il nodo: serviva una vera intelligence diplomatico-militare, capace di fondere analisi strategica, presenza operativa, diplomazia economica, lettura delle élite locali, monitoraggio delle ingerenze straniere e protezione degli interessi italiani. Invece quell’idea sarebbe stata lasciata evaporare nei corridoi dello Stato Maggiore Difesa, forse perché troppo innovativa per un apparato più allenato a gestire missioni che a produrre potere nazionale. Il risultato è velenoso: l’Italia ha messo gli scarponi sul terreno, ma altri hanno piantato le bandiere nei ministeri, nei cantieri, nei contratti e nelle filiere.

Commercio sì, strategia meno

Sul piano commerciale l’Italia non è assente. Anzi, viene indicata come uno dei principali partner commerciali del Kosovo, seconda solo alla Germania in alcune ricostruzioni e schede paese. Il rapporto commerciale è cresciuto negli anni, anche grazie alla prossimità geografica, alla tradizione manifatturiera italiana e alla domanda kosovara di beni industriali, prodotti raffinati, macchinari, articoli in plastica e beni di consumo.

Ma essere un partner commerciale non significa automaticamente essere un investitore strategico. Vendere prodotti è una cosa. Costruire filiere, acquisire posizioni industriali, partecipare alle infrastrutture, condizionare standard, formare classi dirigenti e creare dipendenza tecnologica positiva è un’altra.

Ed è proprio qui che l’Italia sembra aver giocato sotto ritmo.

Il Kosovo, come tutto il quadrante balcanico, non è solo un mercato di sbocco. È una piattaforma naturale per energia, infrastrutture, logistica, manodopera giovane, nearshoring, sicurezza, telecomunicazioni e difesa. Un Paese che per oltre 26 anni ha investito sangue freddo, uomini e reputazione nella stabilità avrebbe dovuto presentarsi con una strategia economica più robusta.

Gli investimenti italiani: presenza reale, ma non proporzionata al peso militare

Negli ultimi anni Roma ha provato a rafforzare la dimensione economica nei Balcani occidentali. SIMEST ha riservato 200 milioni di euro per sostenere progetti italiani nella regione, includendo Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro e Macedonia del Nord. L’obiettivo è favorire imprese italiane che esportano, importano o sono presenti direttamente o indirettamente nei Balcani occidentali.

È un segnale importante. Ma arriva dopo anni in cui la postura italiana è sembrata più militare e diplomatica che industriale.

Il punto non è dire che l’Italia non abbia fatto nulla. Sarebbe falso. Il punto è che ha fatto meno di quanto avrebbe potuto, soprattutto considerando il vantaggio accumulato attraverso KFOR.

Dopo oltre due decenni di presenza, Roma avrebbe potuto essere il riferimento naturale per infrastrutture, energia, sicurezza civile, formazione delle forze locali, università, sanità, agroindustria, manifattura leggera, gestione delle acque, digitalizzazione e logistica. Invece il quadro appare più frammentato: molte iniziative, alcuni risultati, ma nessuna vera architettura nazionale capace di trasformare la stabilizzazione militare in profondità economica.

La Germania vende sistema, l’Italia spesso vende presenza

Il paragone più scomodo è con la Germania. Berlino nei Balcani occidentali lavora da anni con metodo: imprese, fondazioni, cooperazione, formazione tecnica, credito, diplomazia economica, processo di Berlino, integrazione europea.

L’Italia, invece, dispone di un vantaggio geografico e storico enorme, ma spesso lo consuma nella retorica della “centralità del Mediterraneo” e della “priorità balcanica” senza tradurlo in massa critica.

Roma è vicina, è rispettata, è militarmente credibile. Ma non sempre è percepita come il Paese che porta il pacchetto completo: finanza, industria, formazione, infrastrutture, tecnologia e visione.

Il risultato è velenoso ma semplice: l’Italia presidia, altri capitalizzano.

Il ritorno politico: buono, ma non decisivo

Sul piano politico, l’Italia ha ottenuto sicuramente un ritorno. La presenza in KFOR ha rafforzato il profilo internazionale delle Forze Armate, ha dato a Roma credibilità dentro la NATO, ha consolidato i rapporti con Pristina e ha mantenuto un canale di influenza in una regione cruciale per la sicurezza europea.

I vertici italiani continuano a ribadire che la stabilità dei Balcani è una priorità nazionale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante una visita in Kosovo, ha sottolineato che oltre vent’anni di impegno italiano nella missione KFOR confermano il forte legame di amicizia tra Italia e Kosovo e che la presenza italiana è decisiva per mitigare le tensioni ed evitare escalation.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha più volte richiamato la centralità del contingente italiano e il ruolo di Roma nella sicurezza della regione.

Ma il ritorno politico resta limitato se non diventa capacità di incidere sui dossier chiave: normalizzazione tra Serbia e Kosovo, integrazione europea, energia, infrastrutture, sicurezza cibernetica, migrazioni, investimenti e industria della difesa.

Essere ascoltati è importante. Essere indispensabili è un’altra cosa.

Il Kosovo ringrazia l’Italia, ma il ringraziamento non è una strategia

Le autorità kosovare hanno spesso espresso apprezzamento per il ruolo italiano nella KFOR. Pristina riconosce il contributo dell’Italia alla stabilità e alla sicurezza. Questo capitale di fiducia esiste e non va svalutato.

Ma una relazione internazionale non può vivere solo di gratitudine. La gratitudine non costruisce autostrade, non apre stabilimenti, non crea joint venture, non finanzia università, non firma contratti energetici.

Dopo 26 anni, l’Italia dovrebbe porsi una domanda brutale: il Kosovo vede Roma come un partner strategico indispensabile o come un alleato affidabile ma sostituibile?

La differenza è enorme. Nel primo caso si incide. Nel secondo si viene ringraziati.

La sicurezza come investimento: sì, ma con quale rendimento?

Chi difende la lunga presenza italiana in KFOR può rispondere che il primo ritorno è la sicurezza. Ed è vero.

Stabilizzare il Kosovo significa contenere instabilità ai confini dell’Europa, prevenire nuove crisi migratorie, ridurre il rischio di conflitti regionali, proteggere gli interessi italiani nell’Adriatico e nei Balcani, rafforzare la NATO, evitare che potenze rivali guadagnino spazio.

Questo è un rendimento strategico reale.

Ma non basta.

Perché se l’Italia paga il premio della sicurezza e poi non incassa anche dividendi economici e politici adeguati, il bilancio diventa zoppo. Non fallimentare, ma incompleto.

La KFOR ha dato all’Italia una piattaforma di legittimità unica. Il problema è che Roma l’ha usata bene sul piano militare, discretamente su quello diplomatico, troppo poco su quello economico-industriale.

Il rischio del ridimensionamento: perdere anche il poco vantaggio accumulato

Il taglio della KFOR apre un rischio preciso. Se la presenza militare diminuisce, diminuirà anche una parte della visibilità italiana sul terreno.

Per l’Italia, questo significa che il tempo delle rendite automatiche sta finendo. Non basterà più dire: “Noi ci siamo stati dal 1999”. Bisognerà dimostrare cosa si vuole fare dal 2026 in poi.

La riduzione NATO può diventare un’occasione o una sconfitta silenziosa.

Occasione, se Roma trasforma la minore impronta militare in maggiore presenza economica, diplomatica, culturale e industriale.

Sconfitta, se l’Italia si limita ad accompagnare il ritiro progressivo, celebrando ancora una volta il proprio ruolo storico mentre altri consolidano contratti, infrastrutture e influenza.

Il vero bilancio: l’Italia ha dato molto, ma ha monetizzato poco

Il bilancio finale è chiaro.

L’Italia ha tratto dalla KFOR un ritorno in termini di credibilità militare, reputazione NATO, relazioni diplomatiche con il Kosovo e presidio strategico nei Balcani occidentali.

Ha contribuito a evitare il caos in una regione vicina, fragile e decisiva per la sicurezza europea.

Ha mantenuto un ruolo operativo di primo piano, con uomini, mezzi, comandi e professionalità riconosciute.

Ma il ritorno economico e industriale non appare proporzionato alla durata e all’intensità dell’impegno. Il rapporto commerciale esiste, la presenza italiana è apprezzata, gli strumenti finanziari cominciano a rafforzarsi. Tuttavia manca ancora quella saldatura tra sicurezza, diplomazia economica e investimento produttivo che altri Paesi hanno saputo praticare con più disciplina.

Dopo oltre 26 anni di KFOR, l’Italia non può accontentarsi di essere ricordata come il Paese che ha garantito stabilità.

Deve decidere se vuole essere anche il Paese che costruisce il futuro economico dei Balcani.

Perché il comando passa, le missioni si riducono, le medaglie finiscono nei cassetti. I contratti, le infrastrutture, le filiere e le relazioni strategiche restano.

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