Addio a Valerio Poletí, poliziotto scomparso a 54 anni

Lutto nella Polizia di Stato

È scomparso Valerio Poletí, 54 anni, agente della Polizia di Stato e quadro del Sindacato Autonomo di Polizia per la provincia di Bologna. Una notizia che ha colpito l’ambiente delle forze dell’ordine e chi, negli anni, ha condiviso con lui il percorso professionale e sindacale.

Poletí risultava ancora in servizio presso la Polizia di Stato e il Ministero dell’Interno. Secondo quanto si apprende, avrebbe lavorato fino a pochi giorni prima della sua scomparsa.

Una carriera iniziata oltre trent’anni fa

La sua storia professionale nelle forze dell’ordine era cominciata nel marzo di 32 anni fa, con l’iscrizione nei registri del Ministero dell’Interno, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel corso della carriera, Valerio Poletí ha ricoperto anche il ruolo di Ufficiale di polizia giudiziaria, maturando esperienza nell’ambito della sicurezza urbana e nelle attività collegate al servizio sul territorio.

Diplomato perito tecnico elettronico nel 1993, aveva poi proseguito il proprio percorso professionale all’interno dell’amministrazione della pubblica sicurezza, mantenendo negli anni un impegno costante nel Corpo e nell’attività sindacale.

Il ruolo nel Sindacato Autonomo di Polizia

Oltre al servizio nella Polizia di Stato, Poletí era conosciuto anche per il suo impegno nel Sap, il Sindacato Autonomo di Polizia, dove ricopriva un incarico per la provincia di Bologna.

Un ruolo che lo aveva portato a confrontarsi con le esigenze del personale, le problematiche operative e le istanze dei colleghi, in un contesto professionale spesso complesso e segnato da responsabilità quotidiane.

Cause del decesso non ancora rese note

Al momento non sono state rese note le cause del decesso. La scomparsa è avvenuta nei giorni scorsi, ma non risultano comunicazioni ufficiali diffuse dalla Questura di Bologna o dal Ministero dell’Interno.

La notizia resta dunque affidata alle informazioni finora emerse, nel rispetto della riservatezza dei familiari e dei colleghi.

Il cordoglio per la scomparsa

La morte di Valerio Poletí lascia un vuoto tra quanti lo hanno conosciuto nel suo percorso personale, professionale e sindacale. Un servitore dello Stato che per oltre tre decenni ha legato la propria vita alla Polizia di Stato, svolgendo il proprio incarico al servizio della sicurezza pubblica.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!