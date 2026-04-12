Malore improvviso durante il turno notturno: morto in servizio il poliziotto Renzo Remondino

Il malore improvviso mentre era in servizio nella caserma della Polizia Stradale di Asti

Renzo Remondino, 57 anni, è venuto a mancare mentre stava svolgendo il proprio servizio durante il turno di piantone notturno nella caserma della Polizia Stradale di Asti. A stroncarlo è stato un improvviso e gravissimo attacco cardiaco, che lo ha colpito mentre si trovava nella sala radio del Comando della Stradale astigiana.

Nonostante l’immediata richiesta di soccorso e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. La morte di Remondino ha colpito profondamente colleghi, amici e quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.

Un servitore dello Stato morto fino all’ultimo nel pieno del dovere

La scomparsa di Renzo Remondino assume un valore ancora più forte perché avvenuta mentre era in servizio, nel pieno dell’attività lavorativa. Fino all’ultimo istante ha adempiuto al proprio incarico con senso del dovere, responsabilità e dedizione, confermando l’immagine di un operatore stimato e di un uomo profondamente legato alla divisa.

Per colleghi e conoscenti era molto più di un semplice appartenente alla Polizia di Stato: era un collega stimato, un amico sincero, una persona capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo avesse incontrato nel proprio percorso professionale e umano.

Il volto noto delle grandi corse ciclistiche: dal Giro d’Italia alla Vuelta fino al Tour de France

Chiunque abbia assistito a un passaggio del Giro d’Italia ad Asti difficilmente può dimenticare il suo volto, spesso appena visibile sotto il casco. Remondino era infatti uno dei volti più noti della Polizia Stradale impegnata nelle scorte alle grandi competizioni ciclistiche.

Considerato un vero “centauro” della Stradale di Asti, era un veterano dei servizi di scorta alle corse più importanti, compresi i passaggi piemontesi della Vuelta e del Tour de France. Incarichi di grande prestigio, che testimoniavano la sua esperienza, la sua affidabilità e la caratura professionale maturata in anni di servizio.

Ventisette anni alla Stradale astigiana tra scorte, pattuglie e presenza costante sul territorio

Nel corso di 27 anni di servizio alla Polizia Stradale di Asti, Renzo Remondino ha rappresentato un punto di riferimento per l’attività operativa sul territorio. Oltre ai servizi legati agli eventi sportivi di rilievo internazionale, ha preso parte a innumerevoli pattuglie e interventi, garantendo una presenza costante e riconosciuta nella realtà astigiana.

La sua esperienza sul campo, unita alla disponibilità nei confronti dei colleghi e dei cittadini, ne aveva fatto una figura apprezzata non solo all’interno dell’ambiente professionale, ma anche nelle comunità che ogni giorno confidano nell’impegno e nella presenza delle forze dell’ordine.

Il dolore dei colleghi e della famiglia dopo la notizia della morte

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente tra i colleghi, che per Renzo Remondino rappresentavano una parte fondamentale della vita quotidiana, tanto da essere considerati a tutti gli effetti una seconda famiglia.

Un legame forte, emerso anche nel manifesto che ne annuncia la morte, dove vengono citati, insieme ai familiari, la mamma Ausilia, il fratello Elio e le rispettive famiglie. Un segno che racconta in modo concreto il rapporto umano e professionale costruito negli anni all’interno della Polizia di Stato.

Il ricordo di Renzo Remondino: professionalità, umanità e profonda bontà

Di Renzo Remondino restano il ricordo e l’esempio di un uomo che ha saputo distinguersi per professionalità, disponibilità, umanità e profonda bontà. Qualità che hanno lasciato un’impronta importante in tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare con lui o di conoscerlo personalmente.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto enorme non solo tra i colleghi della Polizia di Stato, ma anche nelle comunità e nelle famiglie che ogni giorno riconoscono il valore del servizio svolto con serietà, discrezione e spirito di sacrificio.

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