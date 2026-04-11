Lutto nell’Arma dei Carabinieri: addio al Generale Raffaele Vacca

L’Arma dei Carabinieri piange la scomparsa del Generale di Divisione Raffaele Vacca, colto da un malore improvviso all’età di 72 anni. La notizia, diffusa l’11 aprile 2026, ha scosso profondamente non solo i vertici militari ma anche le numerose comunità che, nel corso di una carriera lunga e prestigiosa, hanno avuto modo di apprezzare le sue doti umane e professionali. Originario di Atripalda, in provincia di Avellino, Vacca rappresentava una figura di riferimento assoluto per il senso delle istituzioni.

Una carriera ai vertici dell’Arma: da Bari al Comando del Veneto

Il percorso del Generale Raffaele Vacca è stato segnato da incarichi di altissima responsabilità operativa e territoriale. Tra le tappe più significative della sua carriera si ricorda il comando della Legione Carabinieri “Veneto” a Padova, dove ha coordinato con rigore e lungimiranza la sicurezza di una delle regioni più complesse del Paese.

Precedentemente, aveva guidato con successo i Comandi Provinciali di Bari (dal 2004 al 2006), Viterbo, Catanzaro e Taranto. La sua esperienza non si è limitata alla linea territoriale: a Roma ha ricoperto il ruolo di Capo dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore presso il Comando Generale dell’Arma, dimostrando eccellenti capacità di analisi e gestione strategica.

L’impegno per l’ambiente e la legalità

Un capitolo fondamentale della sua vita professionale è stato dedicato alla tutela del patrimonio naturale. Per tre anni, infatti, il Generale Vacca ha guidato il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, distinguendosi in delicate indagini contro l’inquinamento e le ecomafie. La sua visione moderna dell’Arma lo ha portato a essere un precursore nell’approccio investigativo ai crimini ambientali, intesi come minaccia diretta alla salute pubblica e alla stabilità sociale.

Riconoscimenti internazionali e impegno culturale

Uomo di vasta cultura e profonda sensibilità, Raffaele Vacca era molto attivo anche nel panorama giornalistico e sociale. Collaboratore stimato di diverse testate, metteva la sua penna al servizio della divulgazione dei valori di legalità. Nel 2020, il suo costante impegno civile è stato coronato dal conferimento del premio internazionale “Books for Peace”, un riconoscimento che sottolineava la sua capacità di promuovere la cultura della pace e della solidarietà ben oltre i confini del servizio militare.

Il cordoglio delle istituzioni e della comunità di Atripalda

La scomparsa di Raffaele Vacca lascia un vuoto incolmabile. Figlio del Generale Giovanni Vacca, ne aveva ereditato non solo la divisa ma anche l’integrità morale. La comunità di Atripalda, sua terra d’origine, si è stretta attorno alla famiglia nel ricordo di un uomo che, nonostante i prestigiosi traguardi raggiunti, non aveva mai reciso il legame con le proprie radici irpine. Le istituzioni locali e nazionali stanno tributando in queste ore messaggi di profondo cordoglio per la perdita di un servitore dello Stato esemplare.

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