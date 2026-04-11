Roma, militare dell’Esercito investito davanti all’ambasciata dell’Iran

Incidente in via Nomentana davanti alla sede diplomatica iraniana

Un militare di 27 anni dell’Esercito Italiano è stato travolto da uno scooter nella tarda serata di sabato 4 aprile, intorno alle 23.40, in via Nomentana 361 a Roma. Nell’impatto il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I.

Il luogo dell’incidente corrisponde alla sede dell’ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran, area presidiata da un posto dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

Investito un militare di guardia all’esterno dell’ambasciata

Secondo quanto ricostruito, il 27enne era in servizio di guardia all’esterno della sede diplomatica quando è stato investito. Il mezzo coinvolto è uno scooter Honda SH, condotto da un uomo italiano di 47 anni.

L’impatto è avvenuto alla vigilia di Pasqua e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Due feriti gravi trasportati all’Umberto I

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti del II Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. Entrambi i coinvolti, sia il militare investito sia il conducente dello scooter, sono stati soccorsi e accompagnati al vicino ospedale Umberto I.

Per tutti e due è stato disposto il trasporto in codice rosso, a conferma della gravità delle ferite riportate nell’incidente.

Accertamenti sulla dinamica dell’investimento

Spetterà ora agli agenti della polizia locale ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto in via Nomentana. I rilievi eseguiti sul posto dovranno chiarire come sia avvenuto l’investimento del militare impegnato nel presidio davanti all’ambasciata iraniana.

Al momento, gli elementi emersi confermano che il 27enne dell’Esercito è stato colpito dallo scooter mentre si trovava in servizio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, e che anche il 47enne alla guida dell’Honda SH ha riportato lesioni serie.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.