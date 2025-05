Porto di Taranto, 30 chili di cocaina sequestrati su una portacontainer: Sicurezza marittima in azione, risposta rapida e coordinata

Il porto di Taranto, snodo commerciale strategico al centro del Mediterraneo, ha retto l’urto. Lo scorso 5 maggio, una brillante operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia Costiera ha portato al sequestro di 30 chili di cocaina nascosti a bordo di una nave portacontainer proveniente dalla Colombia. L’intervento, avvenuto nel terminal San Cataldo Container, è il frutto di un sistema di sicurezza portuale che ha funzionato in modo rapido, professionale e coordinato.

Individui sospetti mimetizzati: l’allarme parte dal personale di sicurezza

L’allerta è scattata grazie alla vigilanza attenta degli addetti alla sicurezza, che hanno notato tre individui in abiti da lavoro aggirarsi con fare sospetto tra operatori portuali ed equipaggio. Due uomini, entrambi di nazionalità georgiana, sono stati fermamente bloccati. Il terzo è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce lungo le sponde del fiume Tara. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ispezionare la nave e rinvenire la droga occultata in borsoni, pronta per lo smercio.

Nessuna esitazione, nessuna falla: la macchina della sicurezza ha agito con efficacia. Il caso dimostra come le misure attualmente in vigore, in conformità con il Codice ISPS, siano in grado di individuare e neutralizzare minacce concrete.

Porti italiani tra sorveglianza fisica e controllo strategico

Il sistema di sicurezza marittima italiano, potenziato dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, ha visto nel tempo una crescente integrazione tra vigilanza fisica e analisi preventiva delle minacce. Il Comandante del Porto, in quanto autorità designata, coordina un impianto che funziona: ciò che è avvenuto a Taranto non è un segnale di vulnerabilità, bensì di reattività ed efficienza operativa.

Anche episodi come quello recente a Savona, dove una nave mercantile con carico sospettato di origine russa ha subito un attentato per possibile violazione dell’embargo UE, confermano che i porti italiani si trovano oggi in prima linea in un contesto geopolitico e criminale sempre più complesso.

L’intelligence: la spina dorsale della difesa portuale

Il successo dell’operazione a Taranto non si esaurisce nel sequestro fisico. Al contrario, evidenzia il ruolo determinante dell’attività informativa e di intelligence. La capacità di rilevare anomalie, seguire tracce internazionali e intercettare rischi prima che diventino emergenze è ciò che permette di prevenire il crimine con largo anticipo.

Il traffico proveniente dalla Colombia, la modalità del travestimento, il tentativo di infiltrazione nella zona portuale: tutto lascia pensare a una rete ben organizzata e transnazionale, che evidentemente era già sotto osservazione. L’efficienza dimostrata non è frutto del caso, ma di un lavoro informativo capillare che ora merita ulteriore rafforzamento, mezzi e risorse.

Sistema funzionante, da potenziare e replicare

La risposta italiana in questo caso è stata immediata, adeguata e vincente. Non ci sono perplessità: il sistema di security portuale ha funzionato. Ora occorre potenziarlo e renderlo ancora più resiliente, investendo in nuove tecnologie di scansione, sistemi predittivi, e soprattutto nella formazione congiunta tra forze dell’ordine e operatori portuali.

Il porto di Taranto non è un caso isolato, ma un esempio positivo di difesa attiva del territorio. In un contesto globale in cui i traffici illeciti sfruttano la logistica legale, avere porti come quello jonico pronti a rispondere è un vantaggio strategico per la sicurezza nazionale.

