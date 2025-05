Carabinieri, addio al brigadiere Demitri Rei: il cordoglio nell’Arma e della comunità

Un profondo senso di commozione ha attraversato in queste ore il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni, colpito dalla scomparsa del brigadiere Demitri Rei, 55 anni, spentosi a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Il militare, in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Amelia, era una figura ben conosciuta e apprezzata sia all’interno dell’Arma che nella comunità locale per il suo rigore professionale e per le sue qualità umane.

Un uomo stimato da colleghi e cittadini

La notizia della morte del brigadiere Rei si è rapidamente diffusa tra i colleghi, gli amici e i tanti cittadini che lo conoscevano, suscitando un’ondata di dolore e incredulità. La sua figura era sinonimo di affidabilità, competenza e umanità: valori che aveva saputo incarnare in ogni momento del suo servizio. I suoi concittadini lo ricordano come una persona sempre disponibile, capace di ascoltare e di intervenire con sensibilità nelle situazioni più delicate.

Il cordoglio dell’Arma e il sostegno alla famiglia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio, sottolineando quanto la perdita del brigadiere Rei rappresenti un vuoto difficilmente colmabile. La vicinanza all’amata moglie e ai figli è stata manifestata con parole di sostegno e con una partecipazione sentita al lutto, che ha toccato in profondità tutta la struttura.

Una vita al servizio dello Stato

Con oltre trent’anni di servizio, Demitri Rei aveva dedicato la sua carriera alla tutela della sicurezza pubblica, operando con scrupolo e passione in numerosi contesti operativi. Chi ha lavorato con lui ne ricorda la prontezza, la lucidità e soprattutto l’umanità nei rapporti interpersonali. La sua morte rappresenta una grave perdita per l’Arma dei Carabinieri, che si stringe con commozione attorno alla sua famiglia, condividendone il dolore in queste ore difficili.

Il ricordo che resta

In queste ore numerosi sono i messaggi di affetto e di ricordo giunti da istituzioni locali, cittadini e colleghi. Il brigadiere Rei continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La sua figura rimarrà un esempio di dedizione silenziosa e quotidiana al servizio della collettività.

