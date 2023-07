Temporanea sospensione dell’impiego operativo e addestrativo della pistola mitragliatrice PMX dell’Arma dei Carabinieri

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del suo Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e materiali per la Telematica, ha emesso una comunicazione importante riguardante la temporanea sospensione dall’impiego operativo e addestrativo della pistola mitragliatrice “PMX”. Questa decisione pare sia stata presa a seguito di un incidente verificatosi durante un’attività addestrativa a fuoco nella quale si è verificata una rottura del dente di ritegno sul chiavistello del percussore.

Le cause dell’incidente

Le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento e saranno oggetto di un’indagine tecnica avviata dalla Direzione Armamenti Terrestri. La problematica riscontrata riguarda il fatto che, a seguito della rottura del dente di ritegno, il percussore può occasionalmente posizionarsi sotto la barra del grilletto, determinando così l’esplosione accidentale di colpi in modalità raffica.

La decisione di sospendere temporaneamente l’uso della pistola mitragliatrice PMX è una misura preventiva volta a garantire la tutela dell’incolumità di tutti gli operatori e del personale coinvolto nelle attività addestrative e operative.

In attesa degli esiti dell’indagine tecnica, si è provveduto a sostituire la PMX con la “M12 S/S2”, un’altra pistola mitragliatrice già in dotazione ai Reparti dell’Arma dei Carabinieri. Questo passaggio assicurerà che le operazioni possano continuare senza interruzioni.

È importante sottolineare che la sospensione temporanea non indica un difetto strutturale permanente della pistola mitragliatrice PMX. Tuttavia, finché non saranno completati gli esami tecnici per individuare le cause dell’incidente, è necessario adottare misure precauzionali per evitare situazioni simili in futuro.

