Putin Apre al Dialogo con gli USA e Commenta la Situazione Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, segnalando l’apertura della Russia al dialogo con gli Stati Uniti. Putin ha descritto i suoi precedenti rapporti con Trump come “professionali, strettamente commerciali, pragmatici e basati sulla fiducia.”

Relazioni Russia-USA

Secondo Putin, la Russia non ha “mai rifiutato di comunicare con gli Stati Uniti”, attribuendo l’attuale interruzione delle comunicazioni alle decisioni di Washington. Ha sottolineato che Mosca condivide “parecchi punti in comune” con l’attuale amministrazione americana.

Stallo nei Negoziati con l’Ucraina

Per quanto riguarda i potenziali negoziati sull’Ucraina, Putin ha evidenziato diversi ostacoli. In particolare, ha citato il decreto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che proibisce il dialogo con la Russia come barriera principale, suggerendo che questo rende di fatto inutile qualsiasi potenziale negoziato.

Putin ha messo in dubbio la legittimità dell’attuale leadership ucraina, affermando che “anche l’esito di questi negoziati può essere dichiarato illegittimo.” Ha precisato che mentre la Russia è pronta ai negoziati, Kiev li sta “ostacolando.”

Il Fattore Trump

In un commento significativo sulla politica interna statunitense, Putin ha suggerito che l’attuale crisi ucraina potrebbe non essersi verificata se la vittoria elettorale rivendicata da Trump nel 2020 non fosse stata “rubata.” Ha descritto Trump come “un uomo intelligente e pragmatico,” suggerendo che difficilmente imporrebbe sanzioni dannose per l’economia americana.

Il presidente russo ha anche osservato che sotto l’amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno imposto numerose sanzioni contro la Russia, che Putin ha definito controproducenti per gli stessi Stati Uniti.

