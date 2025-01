Agguato al bancomat finisce male per i rapinatori: la vittima era un carabiniere

Nel tardo pomeriggio di sabato 25 gennaio, corso Garibaldi a Brescia è stato teatro dell’ennesimo episodio di violenza, a pochi giorni da una rissa che aveva già segnato la cronaca cittadina. Un carabiniere in borghese, mentre prelevava denaro da uno sportello bancomat di Banca Intesa, è stato oggetto di un tentativo di rapina che si è trasformato in una violenta aggressione.

La dinamica dell’aggressione

Due cittadini di origine egiziana hanno tentato di rapinare il militare, che nonostante fosse libero dal servizio, ha prontamente reagito all’aggressione. Ne è scaturita una violenta colluttazione durante la quale il carabiniere, pur riportando alcune ferite, è riuscito a resistere agli assalitori e ad allertare i colleghi in servizio. La sua preparazione professionale si è rivelata determinante nella gestione dell’emergenza.

L’intervento e gli arresti

L’immediata risposta delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione dei due aggressori. Uno dei malviventi è stato fermato e arrestato con le accuse di rapina e lesioni, mentre sono in corso le ricerche del secondo complice. Il carabiniere ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nel centro cittadino, già teatro di recenti episodi di cronaca.

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale