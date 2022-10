Chi è Sergej Surovikin il nuovo capo dell'”operazione militare speciale” in Ucraina. Il ‘Generale Armageddon’

Brucia generali come fiammiferi, l’invasione ucraina lanciata dal Cremlino il 24 febbraio. L’ultimo cerino era il colonnello generale Gennady Zhidko, mai ufficialmente proclamato capo della “Operazione speciale” (come nessuno dei precedenti) ma responsabile di fatto di un’avanzata che si è invece trasformata in un’imprevista, dolente ritirata sotto il fuoco della controffensiva. Al suo posto, ecco un altro generale dal curriculum pesante, il 55enne Sergej Surovikin.

Chi è Sergei Surovikin

Il generale Sergei Surovikin, secondo fonti vicine al Cremlino che hanno parlato al sito Meduza, è un esperto dei bombardamenti. Il comandante veterano e generale dell’aviazione ha guidato la campagna militare russa in Siria nel 2017, dove è stato accusato di aver ordinato e gestito un brutale bombardamento che ha distrutto gran parte della città di Aleppo in Siria. In precedenza, il Generale Armageddon ha combattutto anche in Tagikistan e nella seconda guerra cecena.

La formazione

Nato a Novosibirsk , laureato con lode all’Accademia militare “M.V. Frunze” – quella che dal 2018 quando fu aperta ha sfornato generazioni di ufficiali dell’Armata rossa – si è specializzato all’Accademia militare dello Stato maggiore delle forze armate russe e ha poi prestato servizio in Tagikistan, diventando comandante delle unità motorizzate di fucilieri a Ekaterinburg, in Cecenia e a Voronez.

La carriera è proseguita fino alla direzione operativa principale dello Stato maggiore russo: è stato capo di stato maggiore al Distretto militare Volga-Urali, e anche lui si è fatto le ossa e si è conquistato il soprannome combattendo in Tajikistan, nella seconda guerra cecena e poi in Siria: “Generale Armageddon”, lo chiamano i russi nei canali telegram militareggianti.

“Non sono sorpreso di vedere cosa sta succedendo questa mattina a Kiev. Surovikin è assolutamente spietato e con scarso rispetto per la vita umana”, ha detto al Guardian un ex funzionario del ministero della Difesa che ha lavorato con lui. “Temo che le sue mani saranno completamente ricoperte di sangue ucraino”, ha aggiunto.

L’obiettivo principale di Surovikin in Ucraina, dicono gli esperti, sarà quello di risolvere i problemi strutturali che affliggono l’esercito russo. Gleb Irisov, un ex tenente dell’aeronautica che ha lavorato con Surovikin fino al 2020, ha affermato che il nuovo generale era una delle poche persone nell’esercito che “sapeva come supervisionare e ottimizzare diversi rami dell’esercito”. “È molto crudele ma anche un comandante competente”, ha detto Irisov. “Ma non sarà in grado di risolvere tutti i problemi. La Russia è a corto di armi e manodopera”, ha aggiunto.