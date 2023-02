Milano cerca agenti della Polizia Locale: età compresa 18 e i 62 anni. Ecco il bando e i requisiti per partecipare al concorso

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di 230 uomini e donne da impiegare entro la fine del a2023, con l’obiettivo di raggiungere un organico complessivo di 3.350 vigili entro il 2025.

Assunzioni Polizia Locale Milano: requisiti necessari per partecipare al bando di selezione.

Per partecipare al bando di selezione per le assunzioni presso la Polizia Locale Milano, è necessario essere in possesso di determinati requisiti. In particolare, è richiesta la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 62 anni, un diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente e una patente B. Si ricorda inoltre che il personale impiegato deve essere idoneo a svolgere il servizio secondo le vigenti normative.

Assunzioni Polizia Locale Milano: prove per la selezione dei candidati e visite mediche di idoneità.

Dopo aver superato la prova preselettiva, si procederà con la prova di efficienza fisica, seguite da prove scritte e orali. Successivamente verranno effettuate le visite mediche di idoneità per valutare il benessere psico-fisico dei candidati che entreranno poi in servizio.

Assunzioni Polizia Locale Milano: il percorso formativo obbligatorio dei neo allievi.

I neo allievi che parteciperanno alle assunzioni per la Polizia Locale di Milano dovranno seguire obbligatoriamente un percorso formativo di tre mesi. Il programma prevede attività sia in aula che sul campo, con l’obiettivo di formare i nuovi agenti al meglio. Durante questa fase, verrà prestata particolare attenzione all’apprendimento delle direttive e regole della Polizia Locale, per garantire il rispetto delle leggi vigenti e l’efficienza nell’esercizio delle funzioni previste. Alla fine del corso, i neo allievi saranno affiancati da agenti più esperti per un periodo di accompagnamento operativo prima di entrare definitivamente in servizio.

Come inoltrare la domanda

Per ulteriori informazioni ed in particolare per poter partecipare al concorso, ecco il Link al → bando