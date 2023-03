A Milano gira una Ferrari della Polizia Locale

La polizia locale di Milano ha a disposizione una Ferrari 458, sebbene non sia utilizzata quotidianamente. L’auto è stata confiscata alla criminalità organizzata nel 2015 e affidata alla polizia locale di Milano nel 2017 grazie alle leggi antimafia. La tassa di immatricolazione, pari a circa 54 euro, è stata pagata dal comune al momento dell’entrata in servizio dell’auto. La Ferrari non viene impiegata per pattugliare le strade della città, bensì è utilizzata per attività di sensibilizzazione e educazione alla legalità. L’auto, inclusa la livrea e le dotazioni d’obbligo, è stata regalata dalla Carrozzeria Marazzi di Caronno, mentre la revisione è stata effettuata gratuitamente dalla Ferrari.

Qualche giorno fa diverse persone l’hanno “paparazzata” in via Cenisio, a due passi dal cimitero monumentale

Nonostante l’auto non venga utilizzata frequentemente, ogni tanto si può notare circolare per le strade della città. In seguito alla circolazione dell’auto in una strada del centro città, Palazzo Marino ha spiegato che si trattava di uno “spostamento tecnico” per evitare che il mancato utilizzo danneggiasse alcune parti del motore prodotto a Maranello. L’affido di beni mobili sequestrati alle forze dell’ordine è una pratica prevista dalle leggi antimafia, che disciplinano il sequestro dei beni come metodo di contrasto alla criminalità organizzata. Tale pratica è finalizzata a recuperare i beni e a riutilizzarli a fini socialmente utili, nel rispetto della legalità.

