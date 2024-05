Concorso Arma dei Carabinieri 2023: quasi 4.000 posti per diventare Carabiniere, ecco come partecipare

L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale, da immettere nel ruolo appuntati e carabinieri.

I posti disponibili

Il bando mette a disposizione 3.852 posti così ripartiti:

– 2.675 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo;

– 1.145 posti riservati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dal bando;

– 32 posti riservati a candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco.

Requisiti di partecipazione

I requisiti variano a seconda della riserva per cui si concorre. Per i VFP1 e VFP4 è richiesto di avere almeno 4 mesi di servizio se in ferma o 12 mesi di servizio se in congedo, e un’età massima di 28 anni.

Per i civili è sufficiente la cittadinanza italiana e aver compiuto 18 anni ma non superato i 24 anni di età. In tutti i casi è richiesta la licenza media.

Come partecipare alla selezione

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa entro il 26 giugno esclusivamente per via telematica. Per leggere il testo integrale del bando con i riferimenti per inviare subito la candidatura clicca qui.

Prove e materie del concorso

Il concorso prevede più fasi di selezione: prova scritta con questionario a risposta multipla, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Le materie oggetto della prova scritta vertono su cultura generale, storia d’Italia, geografia e ragionamento logico-deduttivo.

Come prepararsi al meglio

