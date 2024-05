Centri per immigrati in Albania: ecco quando partono i poliziotti italiani. Importi e dove alloggeranno

Si è tenuta lo scorso 27 maggio una riunione per discutere della realizzazione di centri per immigrati in territorio albanese. Stando a quanto riferito dal Direttore della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Prefetto Sergio Bracco, i lavori procedono a ritmo spedito.

In particolare, la struttura che fungerà da centro di identificazione e smistamento nell’area portuale di Shenjin sarà operativa già dal 3 giugno prossimo. Per garantire la vigilanza 24 ore su 24 presso la struttura, verranno inviati fin da subito 20 agenti selezionati tra il personale dei Reparti Mobili.

I centri godranno di extraterritorialità e saranno sotto la giurisdizione italiana. La vigilanza armata all’esterno sarà invece affidata alle forze di polizia albanesi. I dettagli operativi e giuridici saranno definiti in appositi accordi bilaterali in via di definizione.

Gli agenti si alterneranno in turni di un mese e riceveranno un’indennità di 100 euro giornalieri, con vitto e alloggio a carico dello Stato in strutture alberghiere. Dalla fine di luglio dovrebbe essere operativo anche il centro di Gjader, per un totale di circa 300 unità impiegate, di cui 176 della Polizia italiana.

I sindacati hanno sottolineato la necessità di rispettare la turnazione e i diritti degli agenti. Il Dipartimento ha assicurato maggiori dettagli man mano che il progetto andrà avanti e che gli accordi con l’Albania saranno definiti.