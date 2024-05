Missili “intelligenti” per blindare i cieli europei: maxi-ordine a Rheinmetall

La società tedesca Rheinmetall ha recentemente annunciato di aver ottenuto un importante ordine da parte di un paese cliente europeo per la fornitura di munizioni AHEAD da 35mm destinate al sistema di difesa aerea Skynex. Si tratta di un ordine del valore complessivo di diversi milioni di euro, nello specifico nella parte bassa di un numero a tre cifre espresse in milioni.

Le munizioni AHEAD andranno a rafforzare le capacità delle forze armate del paese cliente di contrastare le minacce provenienti dal cielo. Grazie a questa commessa, Rheinmetall consolida la propria leadership tecnologica nello sviluppo e produzione di munizioni all’avanguardia per la difesa aerea del continente europeo.

Il sistema Skynex basato su cannoni contraerei

Il sistema Skynex si basa su artiglieria contraerea con cannoni, risultando così particolarmente indicato per la protezione a corto raggio, ambito nel quale le armi guidate hanno una minore efficacia. L’impiego delle munizioni programmabili AHEAD da 35 mm, appositamente messe a punto da Rheinmetall, consente inoltre un notevole risparmio di costi rispetto a sistemi comparabili basati su missili guidati. In più, una volta sparate, le cartucce da 35 mm non possono essere deviate o compromesse da contromisure elettroniche.

Vantaggi delle munizioni AHEAD rispetto ai missili guidati

La famiglia di munizioni AHEAD, acronimo di “Advanced Hit Efficiency and Destruction”, è stata introdotta da Rheinmetall alla fine degli anni ’80 e da allora costantemente migliorata. Si tratta di proiettili ‘intelligenti’ in grado di rilevare autonomamente il bersaglio e assicurare una probabililtà di successo nell’abbattimento vicina al 100%.

Tecnologia all’avanguardia delle munizioni AHEAD

Tale risultato è ottenuto grazie a un sofisticato sistema di guida con telecamere che identifica il bersaglio e ne calcola la traiettoria, consentendo al proiettile di esplodere nel momento ottimale per neutralizzarlo. Una micidiale nuvola di tungsteno e altri frammenti perforanti viene così rilasciata proprio davanti al bersaglio.

Le munizioni AHEAD sono considerate le più performanti al mondo nella loro categoria. Possono essere impiegate contro velivoli ad ala fissa e rotante, missili cruise e UAV a quote comprese tra 15 e 3500 metri e con velocità fino a 500 m/s. La gittata utile arriva a 4 km.

Oltre alla precisione balistica, il sistema AHEAD vanta costi operativi contenuti, assenza di emissioni elettromagnetiche che possano tradire la posizione del lanciatore e un logistica semplificata grazie all’unico tipo di munizione richiesto.

L’ordine in questione testimonia la fiducia riposta dalle forze armate europee in Rheinmetall e la validità della sua offerta nel campo della difesa contraerea. Con oltre 130 anni di storia alle spalle, l’azienda tedesca si conferma un partner strategico per la sicurezza del continente.

