Concorso Guardia di Finanza, maxi bando da 1.410 posti: i requisiti e le prove

Un bando per 1.410 posti nella guardia di finanza è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I posti totali messi a concorso sono 1.410 per il reclutamento di allievi finanzieri, ripartiti in 1.170 da assegnare al reparto ordinario con una quota (693) riservata ai volontari in ferma prefissata e 477 suddivisi in vari reparti, compreso quello navale.

I requisiti Potranno partecipare al concorso per allievi finanzieri i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda hanno compiuto il 18° anno d’età e non hanno superato il 26° anno se appartenenti già alle Forze Armate come volontari, 24° anno d’età per tutti gli altri cittadini italiani. Dovranno essere in possesso anche di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso ad un corso di laurea. LEGGI ANCHE Ilaria Cucchi: “In campagna elettorale si indossa la divisa per poi tagliare alle forze di Polizia. Intollerabile!” Le prove Ci sarà una prova preselettiva che consisterà nel rispondere ad un questionario di 90 domande a scelta multipla per accertare la conoscenza di abilità logico-matematiche, grammatica italiana e nozioni di storia, educazione civica e geografia. Chi risulterà idoneo dovrà poi presentarsi secondo il calendario e le modalità indicate sempre sul sito per le prove di efficienza fisica: salto in alto, corsa piana 1000 metri e piegamenti sulle braccia. C’è poi la possibilità di scegliere tra due prove facoltative: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale. Chi sarà idoneo passerà poi alla valutazione dei titoli da parte della commissione. Come presentare la domanda Per partecipare al concorso occorrerà presentare la domanda fino al 1° gennaio 2023. La modalità è esclusivamente telematica collegandosi al sito concorsi.gdf.gov.it e selezionando il concorso desiderato. La modalità d’accesso resta quella con credenziali Spid o CIE.