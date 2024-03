CONCORSO POLIZIA PENITENZIARIA 2024: IN ARRIVO IL BANDO PER 2568 NUOVI AGENTI

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha confermato che è in arrivo il bando per il prossimo concorso di Polizia Penitenziaria, che prevede l’assunzione di 2568 allievi agenti.

Il bando dovrebbe uscire nei prossimi mesi e porterà a conclusione il precedente concorso del 2023, le cui prove di selezione si apprestano a terminare con gli accertamenti psicofisici dei candidati.

I posti messi a concorso saranno suddivisi tra uomini e donne e prevedranno, come di consueto, una riserva per i volontari in ferma delle Forze Armate (VFP1 e VFP4). I posti eventualmente non occupati da questi ultimi saranno destinati ai candidati civili.

REQUISITI E DOMANDA

Potranno partecipare i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni in possesso del diploma. Sarà inoltre necessario godere dei diritti civili e politici e presentare i requisiti di condotta previsti per il pubblico impiego.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica, dopo la pubblicazione del bando, che indicherà le modalità e le scadenze. Sarà necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale.

PROVE SELETTIVE

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

Prova scritta, con domande a risposta sintetica o multipla su cultura generale e materie scolastiche;

Prove di efficienza fisica (corsa, salto in alto, piegamenti);

Accertamenti psico-fisici e attitudinali.

I candidati idonei alle prove fisiche accederanno a quelle successive. La commissione esaminatrice stabilirà i criteri di valutazione degli elaborati scritti.

