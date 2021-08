CONCORSO ALLIEVI CARABINIERI 2021 (APERTO AI CIVILI). RECLUTAMENTO DI 2938 ALLIEVI

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2938 allievi in ferma quadriennale.

2057 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio, mente 881 sono per i cittadini italiani under 27, con il limite massimo di 28 anni per chi ha prestato il servizio militare.

ll bando, pubblicato sul sito www.carabinieri.it/concorsi indica requisiti di partecipazione; modalità di presentazione della domanda ed istruttoria delle stessa; svolgimento e commissioni del concorso; prove scritte e di efficienza fisica; spese di viaggio e licenza; accertamenti psicofisici ed attitudinali; valutazione dei titoli e accertamento dei requisiti; ammissione, esclusioni e modalità di presentazione al corso per i vincitori del concorso; nomina a Carabiniere e modalità di impiego.

Le candidature devono essere presentate entro il 4 settembre.