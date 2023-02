Finanziere arrotondava stipendio facendo il buttafuori in nero per una discoteca

Finanziere arrotondava lo stipendio facendo il buttafuori in nero per una discoteca: condannato. Un militare della Guardia di finanza in servizio a Brescia è stato infatti condannato dal Tribunale militare di Verona per aver prestato attività lavorativa in nero presso una discoteca, in qualità di buttafuori a partire dal 2017 e fino al 2020.

Le indagini coordinate dal Procuratore militare ed eseguite dai finanzieri della Compagnia di Brescia hanno portato alla luce l’attività lavorativa in nero del militare. Il finanziere, pur essendo stato prosciolto dall’accusa di truffa militare, è stato condannato per collusione a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver prestato servizio come buttafuori presso una discoteca a partire dal 2017 fino al 2020.

Quali attività extra-istituzionali posso svolgere militari e Forze di Polizia?

Le attività extra-istituzionali svolte dai militari o dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine devono avere alcune caratteristiche ben specifiche per essere compatibili con lo status di appartenenza. In primis, queste attività devono essere in linea con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio. Inoltre, devono essere effettuate fuori dall’orario di servizio, isolate o comunque occasionali e saltuarie, in modo da non creare alcun tipo di continuità né assiduità nel tempo. Per quanto riguarda le attività lavorative, bisogna considerare che lo status di militare è incompatibile con l’iscrizione in albi professionali come quelli degli avvocati, geometri, attuari e periti industriali. Di conseguenza, tali attività dovranno rispettare i limiti imposti dal cosiddetto lavoro occasionale, con una remunerazione annua non superiore a cinquemila euro e un numero massimo di giorni di impiego pari a trenta all’anno. Inoltre, l’interessato dovrà essere specificatamente ed espressamente autorizzato dai propri superiori gerarchici, secondo le circolari e le determinazioni emanate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.→ Per avere un quadro dettagliato della situazione vi consigliamo la lettura di questo articolo → Militari e Poliziotti possono svolgere un secondo lavoro?