LIBIA – RIZZO (M5S): ACCORDO CESSATE FUOCO TOTALE RAGGIUNTO GRAZIE AD ONU E FARNESINA

“L’accordo raggiunto in queste ore di un cessate il fuoco totale in Libia è una notizia che attendevamo da tempo. Finalmente è realtà. Ora è fondamentale proseguire il dialogo politico tra le parti, al fine di costituire un governo di riconciliazione nazionale ed aprire la strada a libere elezioni per eleggere un Parlamento veramente rappresentativo di tutto il popolo libico.” È quanto afferma Gianluca Rizzo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“L’Italia ha creduto fin dall’inizio alla mediazione dell’Onu – prosegue Rizzo – incoraggiandola a proseguire il suo ruolo anche quando sembrava che la guerra sovrastasse tutto. Il lavoro della Farnesina in questi mesi è stato fondamentale e ringrazio Luigi Di Maio per la perseveranza che ha sempre ha avuto sulla questione. Mi auguro inoltre che il raggiungimento dell’accordo faciliti il rilascio dei nostri pescatori ancora trattenuti in Libia”

“Importantissimo – conclude Rizzo – è il punto dell’accordo che prevede che entro tre mesi siano ritirati tutti i mercenari e combattenti stranieri arrivati in questo periodo in Libia. Una Libia unita, autorevole e sovrana è interesse di tutta la comunità internazionale a cominciare dai popoli, come il nostro, che si affacciano sul Mediterraneo.”