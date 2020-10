SIAMO Esercito: “I diritti esistono o non esistono”

“I diritti esistono o non esistono” ha ribadito Silvestro ATTANUCCI – Presidente Nazionale del S.I.A.M.O. ESERCITO – nel suo intervento di stamane giovedì 22 ottobre 2020, alla IV Commissione Difesa del Senato presieduta dalla Senatrice Roberta PINOTTI relativamente all’audizione informale sui disegni di legge nn. 1893-1542 (libertà sindacale personale militare).

“Con questi presupposti, ad avere la peggio saranno centinaia di migliaia di colleghi che verranno privati nella sostanza dell’esercizio reale di un diritto” ha continuato ATTANUCCI nel suo intervento, chiedendo di fatto una netta inversione di rotta sul testo approvato in prima lettura alla Camera ed ora approdato in IV Commissione Difesa al Senato, che necessita, così come ribadito dalla quasi totalità dei rappresentati delle sigle intervenute, di sostanziali modifiche.

Allo scopo di poter dare il proprio contributo al dibattito parlamentare, il S.I.A.M.O. Esercito ha redatto ed ha inviato alla IV Commissione Difesa del Senato,un’analisi dettagliata del testo, auspicando che possa essere un utile strumento di riflessione che porti a valutare la possibilità di apportare le modifiche necessarie, nell’interesse del personale militare e dell’Amministrazione Difesa che che non potrà non trarre giovamento di uno strumento che possa aiutare le Forze Armate a diventare sempre più moderne, efficienti, trasparenti e democratiche.