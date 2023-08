Esercito Italiano, in arrivo VTLM2 CBRN

Il 7° Reggimento NBC “Cremona” è attualmente coinvolto in un programma per completare le capacità di difesa NBC (Nucleare, Biologica, Chimica). Nell’ambito di questo programma, lo Stato Maggiore Esercito (SME) prevede l’ammodernamento del parco dei veicoli blindati da ricognizione CBRN e l’acquisizione di nuovi mezzi per la creazione della capacità C4 su piattaforma veicolare VTLM2 di Iveco Defence Vehicles (IDV).

Il piano prevede l’acquisto e l’allestimento di veicoli blindati VTLM2 in versione “Light”, denominati VTLM CBRN, per compiti di ricognizione (RECCE) e posto comando (PC). Questi mezzi saranno prodotti dalla società IVECO Defence Vehicles S.p.A. e il contratto è pluriennale, coprendo il periodo dal 2023 al 2026, con un valore di circa 41,2 milioni di euro.

La Direzione degli Armamenti Terrestri (TERRARM) del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) ha avviato una procedura negoziata con IDV, senza la previa pubblicazione del bando di gara, in quanto si tratta di un ampliamento delle forniture precedenti della stessa piattaforma VTLM2, utilizzata dal Reggimento dal 2011 in diverse configurazioni omologate.

Il 7° Reggimento NBC “Cremona” è composto da un Comando di Reggimento e una compagnia di comando, oltre a un Battaglione NBC con 5 compagnie, di cui 4 omologhe. Attualmente, dispone di veicoli VTLM1, utilizzati per compiti di ricognizione CBRN, affiancati dai VBR NBC Plus, una versione ammodernata della specializzata versione del VAB 4×4, in grado di operare in ambienti contaminati in totale sicurezza per gli operatori.

Con questo programma di ammodernamento e acquisizione di nuovi veicoli VTLM2 CBRN, il 7° Reggimento NBC “Cremona” potrà potenziare le sue capacità di difesa NBC e garantire una maggiore efficienza operativa nelle operazioni di ricognizione e gestione delle situazioni di contaminazione. La sicurezza delle truppe e la prontezza operativa saranno ulteriormente potenziate, contribuendo a rafforzare la capacità di risposta dell’Esercito Italiano in scenari di minaccia NBC.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!