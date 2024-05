Far west a Tor Bella Monaca, Carabinieri e Finanzieri aggrediti dai clan criminali. La Fortuna: “Via dell’Archeologia terra di nessuno, il Comune resta a guardare”

Nuova aggressione ai danni delle forze dell’ordine a Tor Bella Monaca. Alcuni Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca e Finanzieri sono stati brutalmente aggrediti da criminali in largo Ferruccio Mengaroni, zona nota per lo spaccio di droga.

“Ancora aggressioni a Tor Bella Monaca, stavolta ai danni di Carabinieri e Guardia di Finanza, oramai Via dell’Archeologia e via Largo Ferruccio Mengaroni è terra di nessuno, l’edilizia popolare pubblica è talmente lasciata all’abbandono, che seppur il Sindaco si sia insediato da 3 anni, nonostante i nostri gridi d’aiuto, nonostante gli svariati incontri in prefettura, ad oggi lo stesso primo cittadino non è neanche in possesso di un censimento di tutti gli occupanti Irregolari degli stabili”, ha dichiarato Andrea La Fortuna, Vicepresidente del Municipio VI con delega alla Sicurezza.

“L’amministrazione Municipale dice basta a questo abbandono, la coraggiosa attività operativa delle Forze dell’Ordine non può terminare con le continue aggressioni agli stessi, cosa aspetta Gualtieri? Che i militari si girino dall’altra parte evitando nuovi arresti di pusher e vedette perché i clan attivano a difesa di questi decine e decine di delinquenti a difenderli? Servirà ancora poco a scoraggiare il coraggio di chi porta la divisa, nessun aiuto abbiamo ricevuto dal Campidoglio, l’unica attività di contrasto viene attivata dalla Prefettura e dalle lunghe passeggiate che quotidianamente impegnano quest’amministrazione con Don Coluccia, Tiziana Ronzio veri simboli della lotta alla mafia, il resto è un palcoscenico vuoto, senza registi e attori. Il consiglio Municipale deve scendere in campo, in settimana l’incontro con il Presidente della Commissione sicurezza Giuseppe Ferone, porteremo una mozione che impegni il sindaco ad un censimento immediato degli occupanti”, ha concluso La Fortuna.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI