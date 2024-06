Corsa agli armamenti: la NATO si impegna ad aumentare la produzione bellica per l’Ucraina

I membri della NATO hanno discusso le opzioni su come mantenere il sostegno dell’Alleanza all’Ucraina e il coordinamento della formazione, ha detto venerdì il segretario generale Jens Stoltenberg, tuttavia in preparazione al vertice di luglio, permane una mancanza di impegni concreti.

A più di due anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i membri della NATO stanno cercando di garantire la loro assistenza in materia di sicurezza contro potenziali incertezze politiche nei suoi stati membri, uno dei principali obiettivi del vertice che si terrà a Washington a metà luglio.

La loro promessa di “sostegno per tutto il tempo necessario” dall’inizio della guerra sta ora prendendo forma.

Stoltenberg ha presentato il pacchetto di sostegno all’Ucraina ai giornalisti a Bruxelles. Il pacchetto sarà probabilmente l’eredità del segretario generale uscente prima delle sue dimissioni in autunno.

L’Ungheria assicura che non ostacolerà gli aiuti della NATO all’Ucraina

Dopo una giornata di negoziati “difficili”, mercoledì l’Ungheria ha confermato che non ostacolerà i futuri aiuti militari della NATO all’Ucraina, ma ottenuto la promessa da parte dell’Alleanza atlantica che avrà il diritto di non prendere parte a tali sforzi.

Nonostante i timori che l’Ungheria potesse bloccare il pacchetto, esso è stato approvato grazie alla possibilità di Budapest di rinunciarvi.

Si prevede che le donazioni di equipaggiamenti di tipo occidentale e l’addestramento delle forze armate secondo gli standard della NATO mantengano l’Ucraina sulla strada verso l’adesione all’alleanza militare.

La NATO esita sull’adesione dell’Ucraina

Da quando ha presentato domanda di adesione due anni fa, il Paese ha ricevuto solo una tiepida approvazione.

Con il vertice dei leader della NATO ormai alle porte, gli ucraini e i loro alleati occidentali – come la Lituania – hanno spinto per un invito a entrare nella NATO o per un segnale positivo più forte.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e la Germania, tra gli altri, rimangono diffidenti nei confronti di tale mossa, preferendo misure per “collegare” l’Ucraina e l’alleanza militare.

Una parte fondamentale di questo “ponte” è fornire a Kyiv donazioni militari sufficienti per porre fine alla sua lotta contro la Russia – con ciò che i suoi sostenitori sperano, la vittoria.

La NATO si impegna a fornire 40 miliardi di dollari annui all’Ucraina

Stoltenberg ha proposto che i membri promettano a Kyiv un piano annuale di sostegno militare del valore di 40 miliardi di dollari, ma i dettagli restano da definire.

I diplomatici della NATO, parlando a Euractiv a condizione di anonimato, hanno espresso opinioni diverse su come il contributo dovrebbe essere preso in considerazione e se dovrebbe andare oltre un “impegno politico” o essere trasformato in un chiaro impegno pluriennale basato sul denaro.I sostenitori occidentali di Kyiv hanno donato e acquistato grandi quantità di attrezzature legate alla difesa per sostenere la lotta contro la Russia, inclusa un’intensa ricerca di sistemi di difesa aerea, nonché un massiccio aumento delle spese per la difesa.

Stoltenberg ha detto che la spesa continua ad aumentare, cosa che ha definito una buona notizia.

La NATO si impegna ad aumentare la produzione di armamenti

La produzione di equipaggiamenti di difesa – soprattutto munizioni – rimane troppo scarsa rispetto alle esigenze dell’Ucraina, con la Russia che ne spara da cinque a dieci volte di più.

Il segretario generale della NATO ha anche aggiunto che gli alleati discuteranno un “impegno industriale della difesa” che dovrà essere approvato dai leader di Washington, “per aumentare la produzione e sviluppare una base industriale adatta allo scopo”, per le esigenze produttive in tempo di guerra.

La NATO rafforza le difese contro la Russia

Commentando la prontezza della NATO a combattere, qualora dovesse essere attaccata, Stoltenberg ha affermato che gli alleati hanno “500.000 [truppe] pronte ad alto livello, che è significativamente superiore al livello fissato al vertice di Vilnius del 2022”, dove Stoltenberg aveva menzionato una forza di circa 300.000 uomini.

