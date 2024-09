Marina USA: Comandante licenziato per un mirino montato al contrario

Gaffe social costa cara al comandante dell’USS John S. McCain

In un episodio che ha dell’incredibile, la Marina Militare degli Stati Uniti ha sollevato dall’incarico il comandante di un cacciatorpediniere di punta per un errore tanto banale quanto imbarazzante: montare un mirino al contrario su un fucile d’assalto.

L’incidente che ha scosso la flotta

Il comandante Cameron Yaste, al timone dell’USS John S. McCain, è stato rimosso dal suo incarico venerdì 30 agosto 2024. La motivazione ufficiale, come spesso accade in questi casi, è stata la “perdita di fiducia nella sua capacità di comando”. Tuttavia, i dettagli emersi rivelano una storia ben più colorita.

Una foto che vale più di mille parole

L’incidente ha avuto origine da una foto pubblicata sull’account Instagram ufficiale della Marina USA. L’immagine mostrava Yaste mentre sparava in mare con un fucile d’assalto M4 dal ponte della nave. Il problema? Il mirino telescopico era montato al contrario, un errore basilare che non ci si aspetterebbe da un comandante di alto rango.

Reazioni e conseguenze

La pubblicazione della foto ha scatenato una tempesta di ilarità e critiche sui social media, mettendo in imbarazzo l’intera Marina. Il Contrammiraglio Christopher Alexander, comandante del Destroyer Squadron 15, ha preso la decisione di rimuovere Yaste, sostituendolo temporaneamente con il Capitano Allison Christy.

Domande senza risposta

L’incidente solleva interrogativi non solo sulle competenze del comandante Yaste, ma anche su quelle del personale di supporto. Come ha fatto l’istruttore alle armi, visibile nella foto, a non notare l’errore? E come ha potuto il team dei social media pubblicare un’immagine così compromettente?

Implicazioni più ampie

Questo episodio si inserisce in un contesto delicato, con l’USS John S. McCain attualmente impegnato in operazioni nel Golfo di Oman per contrastare le minacce dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. La rimozione di un comandante in tali circostanze potrebbe avere ripercussioni sulla missione in corso.

Un nome, una storia

L’USS John S. McCain porta un nome prestigioso, onorandotre generazioni di eroi navali americani. Questo incidente getta un’ombra temporanea su una nave dal lignaggio così illustre.

Guardando al futuro

Mentre Yaste torna alla Naval Station Everett per incarichi amministrativi, la Marina assicura che non ci saranno impatti sulla missione o sul programma della nave. “La Marina esige dagli ufficiali comandanti i più alti standard e li ritiene responsabili quando tali standard non vengono rispettati”, si legge nel comunicato. “Ai leader della Marina sono affidate importanti responsabilità nei confronti dei loro marinai e delle loro navi”.

