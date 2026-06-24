La confessione del 27enne che guidava il Q7 fuggito all’alt: “Mi scuso con la famiglia”

“Avevo hashish e sono scappato”: le parole davanti alla pm

“Mi ha intimato l’alt, ma io avevo pochi grammi di hashish. Non volevo guai e sono scappato”. È quanto ha dichiarato Genti Berisha, 27 anni, cittadino albanese, durante l’interrogatorio davanti alla pm Francesca Crupi.

Il giovane era alla guida dell’Audi Q7 che lunedì sera non si è fermata all’alt della polizia locale durante un controllo nel quartiere Ponte Lambro, in via Elio Vittorini, a Milano. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale ha perso la vita l’agente Francesco Imprezzabile, finito fuori strada mentre era in sella alla moto di servizio.

Berisha è stato fermato a Monza, a casa di un amico, ed è stato arrestato per fuga pericolosa. Risulta inoltre indagato per omicidio stradale colposo. Attualmente si trova nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell’arresto.

La richiesta di scuse: “Mi scuso con lo Stato e con la famiglia”

Durante l’interrogatorio, durato circa un’ora e mezza, il 27enne ha ammesso di essere stato alla guida del suv e di non essersi fermato all’alt.

“Mi scuso con lo Stato italiano e la sua famiglia… se posso far qualcosa per la sua famiglia”, ha dichiarato agli inquirenti, riferendosi ai familiari dell’agente Imprezzabile.

Il giovane ha sostenuto di non essersi accorto della caduta del vigile: “Non l’ho visto cadere… stavo pensando di costituirmi, volevo confrontarmi con il mio avvocato”. A bordo dell’Audi Q7, insieme a lui, c’erano altri tre amici che al momento non risultano indagati.

L’inseguimento dopo l’alt nel quartiere Ponte Lambro

La vicenda è avvenuta lunedì sera, poco dopo le 21.30. Secondo quanto ricostruito, l’Audi Q7 è fuggita al controllo della polizia locale in via Elio Vittorini. L’agente Francesco Imprezzabile si è lanciato all’inseguimento in moto, ma durante la corsa è finito fuori strada.

Per il 27enne alla guida del suv sono scattati l’arresto per fuga pericolosa e l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale colposo. La dinamica dell’incidente è ancora al centro degli accertamenti.

Il 27enne nega il contatto con la moto dell’agente

Davanti alla pm Francesca Crupi, Berisha ha ammesso la fuga ma ha negato di aver speronato l’agente. Il giovane ha escluso che ci sia stato un contatto tra l’Audi Q7 e la moto di servizio guidata da Imprezzabile.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni fase dell’inseguimento e verificare, anche attraverso rilievi e immagini delle telecamere, cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta dell’agente.

Fermato a Monza grazie alla targa dell’auto a noleggio

Il 27enne è stato individuato e fermato a Monza grazie a un’operazione congiunta della polizia locale di Milano e dei colleghi del capoluogo brianzolo.

L’Audi Q7 era un’auto a noleggio. Proprio dalla targa del veicolo gli investigatori sono risaliti alla persona che aveva affittato il suv. Dopo l’abbandono del mezzo, le forze dell’ordine hanno seguito le tracce lasciate dai fuggitivi e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo così a localizzare due sospettati a Monza.

Il comandante Mirabelli: “Inizialmente fermo per identificazione”

Il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, parlando dalla sede di piazza Beccaria, ha precisato che in un primo momento si è trattato di un fermo per identificazione.

“Inizialmente si è trattato di un fermo per identificazione”, ha spiegato Mirabelli. Successivamente, per Berisha, è arrivato l’arresto.

Il giovane, secondo quanto emerso, è incensurato ma attualmente sottoposto all’obbligo di firma per un altro reato. La sua posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre Milano piange la morte dell’agente Francesco Imprezzabile, deceduto durante il servizio.

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