Sulmona, agente di polizia locale arrestato: sequestrati 700 grammi di cocaina vicino casa
L’intervento dei carabinieri
I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno arrestato un agente della polizia locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività è stato sequestrato un quantitativo rilevante di cocaina: 700 grammi.
La droga nel deposito vicino all’abitazione
Il sequestro è scattato dopo il rinvenimento dello stupefacente in un locale situato vicino alla casa dell’agente. I militari hanno recuperato 700 grammi di cocaina, elemento che ha portato all’arresto del giovane.
Il quantitativo sequestrato è al centro della contestazione. Non una dose isolata, ma una quantità che, secondo gli investigatori, farebbe ipotizzare, con non poca certezza, una destinazione diversa dal consumo personale.
La disposizione della Procura
L’arresto è stato eseguito su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Edoardo. Il dato, così come disponibile, indica il coinvolgimento della Procura sulmonese nella fase successiva al sequestro e agli accertamenti dei carabinieri.
Resta da chiarire il quadro completo della vicenda, a partire dalla disponibilità del deposito in cui è stata trovata la cocaina e dal ruolo attribuito all’agente arrestato.
Un caso che colpisce per il ruolo dell’indagato
La notizia ha un peso particolare perché riguarda un appartenente alla polizia locale, cioè una figura impegnata nel controllo del territorio. L’accusa contestata, però, dovrà essere valutata nelle sedi competenti.
Per ora il dato centrale resta il sequestro di 700 grammi di cocaina in un deposito vicino all’abitazione del vigile urbano e l’arresto disposto nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Sulmona.
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