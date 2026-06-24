Tragedia a Roma, muore il Maresciallo Domenico Micali: il cordoglio della Difesa

Il militare dell’Arma Azzurra ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava al lavoro

Profondo cordoglio nel mondo della Difesa e dell’Aeronautica Militare per la scomparsa del Maresciallo di 2^ classe Domenico Micali, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto a Roma mentre si stava recando al lavoro.

A esprimere vicinanza alla famiglia e all’Arma Azzurra è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha affidato a un messaggio il proprio dolore per la morte del militare.

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maresciallo di 2^ classe Domenico Micali, Aeronautica Militare, deceduto ieri a seguito di un tragico incidente stradale accaduto a Roma, mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra”.

L’incidente in zona Cecchignola

Domenico Micali, 42 anni, ha perso la vita nella mattinata di lunedì 22 giugno in zona Cecchignola, a Roma.

Il Maresciallo era in sella a una moto Triumph Tiger 800 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep Compass condotta da un automobilista, anch’egli di 42 anni.

Il violento impatto si è verificato in via di Tor Pagnotta, all’incrocio con via dei Fucilieri. Per il militare non c’è stato nulla da fare: Domenico Micali è deceduto sul posto.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati affidati alla Polizia Locale del gruppo IX Eur.

Chi era Domenico Micali

Domenico Micali era un militare dell’Aeronautica Militare. Originario di Messina, viveva da anni nell’area romana ed era molto conosciuto nella zona dei Castelli romani.

Lascia la moglie e due figli.

A ricordarlo con parole di affetto e commozione è stata anche l’Avis di Rocca di Papa, realtà alla quale Micali era legato da molti anni come donatore.

Il presidente e il direttivo dell’associazione hanno espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblicato sui social, ricordando il valore umano di “Mimmo”, come veniva chiamato da chi lo conosceva.

“È una giornata triste. Un nostro donatore, di Messina ma da anni a Ciampino, ci ha lasciati in un incidente stradale. Mimmo aveva scelto da più di 15 anni l’Avis di Rocca di Papa. L’aveva fatto con naturalezza portando con sé anche il fratello Fabio e altri amici. Ad appena 42 anni, il destino è stato brutale e sento di dover ringraziare Mimmo per quello che ha donato, per l’uomo e per l’amico che era. Oggi l’Avis di Rocca di Papa è in lutto”.

Il ricordo degli amici e dei donatori

La notizia della morte di Domenico Micali ha suscitato grande commozione tra colleghi, amici, conoscenti e persone che avevano condiviso con lui l’esperienza del volontariato e della donazione.

Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ore successive alla tragedia. Parole semplici, ma cariche di dolore, che raccontano il legame costruito nel tempo da Micali con la comunità.

“Ciao Mimmo, eri e sarai sempre per noi il ragazzo che prima di varcare il cancello dell’Avis ci abbracciava e salutava tutti con i tuoi modi gentili ed educati. Ci lasci un gran vuoto, che la terra ti sia lieve”.

Un altro messaggio lo ricorda così:

“Era uno dei tanti donatori poi diventato amico. Sembra incredibile che ora non c’è più. Un abbraccio a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Ciao Mimmo”.

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