Ospitaletto, agente della Polizia locale morto nel comando: l’ipotesi è un gesto volontario

Tragedia nel pomeriggio all’interno del comando

Un agente della Polizia locale di Ospitaletto, in provincia di Brescia, è morto nel pomeriggio dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno del comando. La vittima aveva 32 anni.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ipotesi al momento prevalente è quella del gesto volontario, ma sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il colpo e l’intervento dei colleghi

Stando a una prima ricostruzione, l’agente si sarebbe chiuso nel bagno del comando. Poco dopo sarebbe partito il colpo di pistola.

I colleghi, che si trovavano all’interno della struttura, sono intervenuti immediatamente dopo lo sparo. L’agente è stato trovato in condizioni gravissime.

L’allarme poco prima delle 17

L’allarme è scattato poco prima delle 17. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, intervenuti con ambulanza ed eliambulanza.

L’elicottero è atterrato nel vicino centro sportivo per consentire un trasferimento rapido. Il 32enne è stato quindi portato d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia.

Il decesso alla Poliambulanza di Brescia

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’agente è deceduto alla Poliambulanza di Brescia.

Il quadro apparso ai soccorritori era subito molto grave. Le verifiche degli investigatori serviranno ora a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e l’utilizzo dell’arma d’ordinanza.

Il padre lo aveva accompagnato al lavoro

Tra gli elementi emersi c’è anche il fatto che il padre dell’agente lo aveva accompagnato al lavoro. Poche ore prima, infatti, il 32enne aveva avuto un problema con l’auto.

Il giovane aveva appena iniziato il turno pomeridiano quando si è verificata la tragedia.

Carabinieri e Scientifica sul posto

Dopo l’accaduto, i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno isolato l’area attorno al comando della Polizia locale.

All’interno degli uffici sono intervenuti anche i militari della Scientifica, impegnati negli accertamenti tecnici.

Indagini coordinate dal sostituto procuratore Carlo Milanesi

Sul posto era presente anche il sostituto procuratore Carlo Milanesi, che coordina gli accertamenti.

L’obiettivo degli inquirenti è chiarire ogni dettaglio della tragedia, confermando tempi, modalità e circostanze di quanto avvenuto nel comando della Polizia locale di Ospitaletto.

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