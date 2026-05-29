Missioni internazionali 2026: 1,8 miliardi di euro per la sicurezza globale e il rebus delle addettanze. L’Italia tra nuove rotte africane e riforme al palo

Il bilancio della sicurezza: un impegno da 1,8 miliardi di euro

Il Governo italiano ha definito il piano per le missioni internazionali del 2026, mettendo sul piatto un fabbisogno finanziario complessivo di 1.806.457.267 euro. Nonostante la legge quadro preveda la presentazione dei documenti entro il 31 gennaio, quest’anno la delibera è arrivata alle Camere solo il 19 maggio, un ritardo “significativo” giustificato dall’aggravarsi delle crisi geopolitiche globali. Il piano prevede l’impiego di una consistenza massima di 11.642 unità delle Forze Armate, con una media di 7.459 militari costantemente sul campo. A questi si aggiungono le unità della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, oltre a un contingente di forze ad alta e altissima prontezza (ARF) che è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 6.521 unità pronte all’impiego immediato in caso di emergenza.

Le nuove rotte del 2026: Iraq, Somalia e Tunisia

La strategia italiana per il 2026 non si ferma alla proroga dell’esistente, ma autorizza tre nuove missioni bilaterali. In Iraq, una nuova missione con 196 militari e 5 mezzi aerei garantirà la continuità del supporto alle forze di sicurezza locali dopo la riconfigurazione della Coalizione anti-Daesh. In Somalia, l’Italia schiererà 45 unità per la formazione delle forze armate somale, fornendo anche armamenti e mezzi compatibili con quelli italiani per rafforzare il legame strategico. Infine, in Tunisia, la Guardia di Finanza opererà con 22 unità per addestrare la Garde Nationale Maritime e garantire l’efficienza delle unità navali cedute dall’Italia per il controllo delle frontiere marittime.

Dalla difesa aerea alla cybersicurezza: le sfide del fianco Est e del Mediterraneo

Il 2026 vedrà un impegno massiccio sul fronte NATO, con il potenziamento della presenza nell’area est (Forward Land Forces) che impegnerà 2.393 unità e oltre 1.000 mezzi terrestri tra Lettonia, Ungheria e Bulgaria. Parallelamente, l’Italia conferma la sua leadership nel Mediterraneo con l’operazione Mediterraneo Sicuro (767 unità) e EUNAVFOR MED Irini (379 unità), oltre alla missione Aspides nel Mar Rosso per la protezione del traffico mercantile dalle minacce Houthi. Grande attenzione è rivolta alla sicurezza cibernetica: la nuova Direzione generale del MAECI gestirà oltre 1,5 milioni di euro per attuare la Strategia Nazionale di Cybersicurezza, contrastando minacce ibride, disinformazione e attacchi informatici su scala internazionale.

Cooperazione e Piano Mattei: l’Africa al centro della strategia

Sul fronte diplomatico e civile, la scheda 23 destina 235 milioni di euro a iniziative di cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario. L’Africa resta la priorità assoluta con 90 milioni di euro stanziati in linea con il Piano Mattei, focalizzandosi su Etiopia, Somalia, Sudan e l’area del Sahel. L’obiettivo è coniugare l’assistenza umanitaria con lo sviluppo economico di lungo periodo, privilegiando la sicurezza alimentare e la formazione professionale come argini all’instabilità e ai flussi migratori irregolari. In Europa, l’impegno si concentra sull’Ucraina (40 milioni), con particolare attenzione alla ricostruzione energetica e allo sminamento dei territori colpiti dal conflitto.

L’analisi dei dati contenuti nel dossier 2026 sulle missioni internazionali conferma un quadro in cui, sebbene le risorse finanziarie siano cospicue, la loro allocazione sembra privilegiare la dimensione operativa e tattica rispetto a una riforma strutturale della diplomazia militare. Con un investimento complessivo di oltre 1,8 miliardi di euro e un fabbisogno specifico per il Ministero della Difesa che tocca gli 1,37 miliardi, emerge chiaramente che il problema non è la scarsità di fondi, quanto la capacità di tradurre queste cifre in una “vision” di proiezione stabile.

Il paradosso delle Addettanze: tra record di spesa e riforme al palo

Il punto di rottura tra la disponibilità economica e l’efficacia strategica si manifesta proprio nella gestione delle Addettanze militari. Nonostante la Scheda 26 stanzi ben 67,3 milioni di euro per il rafforzamento dei sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari e la sicurezza del personale, gran parte di queste risorse è assorbita da interventi di sicurezza passiva (muri, recinzioni, allarmi) o dall’impiego di personale dell’Arma dei Carabinieri (5,4 milioni) con funzioni di vigilanza e scorta.

Resta invece sullo sfondo la trasformazione degli addetti militari in veri e propri “agenti di diplomazia militare”. Mentre il dossier cita il personale nazionale di collegamento presso gli Uffici Militari delle rappresentanze diplomatiche in teatri come Iraq, Libano e Asia, la loro funzione appare spesso ancillare e legata alle singole missioni (come UNIFIL o la Coalizione anti-Daesh) piuttosto che a una carriera diplomatica di lungo respiro. L’ostacolo normativo alla durata quadriennale degli incarichi — evocata in sede di indirizzo politico dal Ministro Crosetto in due consecutivi atti di indirizzo ma ancora assente nei provvedimenti autorizzativi — condanna queste figure a una rotazione triennale che ne limita la capacità di costruire relazioni stabili e influenti, riducendoli a ufficiali “di passaggio”.

Più muscoli che diplomazia: il raddoppio delle forze ad alta prontezza

La propensione “molto militare e poco diplomatica” traspare anche dal potenziamento record delle Forze ad alta e altissima prontezza operativa (ARF), i cui effettivi sono più che raddoppiati nel 2026, passando da 2.867 a 6.521 unità. Questa scelta assorbe un fabbisogno finanziario potenziale di oltre 63 milioni di euro per garantire una capacità di risposta immediata alle crisi NATO.

In contrasto con questa ipertrofia operativa, la visione strategica espressa nella recente riforma del MAECI (DPR 160/2025) punterebbe a un’integrazione tra promozione economica, culturale e scientifica. Tuttavia, la realtà dei numeri descritta nel dossier mostra che, mentre si investe massicciamente nel “braccio armato” e nella sicurezza fisica delle sedi, la valorizzazione professionale degli specialisti militari al loro rientro in Italia rimane un’incognita, disperdendo competenze preziose proprio in quelle aree (Africa, Medio Oriente e Balcani) che il Governo definisce prioritarie per l’interesse nazionale.

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