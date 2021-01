In 11 per capodanno nell’appartamento dei militari: scoperta festa clandestina

Volevano festeggiare l’arrivo del nuovo anno alla grande, in barba alle normative in vigore contro il contagio da covid-19: purtroppo per loro, i rumori della festa si sono fatti sentire anche all’esterno dell’abitazione dove si erano trovati e così, undici giovani tra i 19 e 27 anni, sono stati sanzionati. Il fatto è accaduto a Sedrano, una frazione di San Quirino, in provincia di Pordenone: una segnalazione giunta alle 8.50 del primo gennaio è arrivata al 112, descrivendo un assembramento di giovani.

L’appartamento dove sono intervenuti i carabinieri di Fontanafredda è in locazione ai militari della base Usaf di Aviano: all’interno si trovavano 8 militari e tre donne, di cui una di Udine.

Gli undici sono stati sanzionati in quanto non conviventi e sprovvisti di mascherine: per loro una sanzione di 280 euro a testa.