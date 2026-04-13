Elezioni Ungheria, Magyar vince e chiude l’era Orbán: Crosetto, “Perde il centrodestra europeo meno critico verso la Russia”

Storica svolta in Ungheria: Tisza supera Fidesz e Orbán ammette la sconfitta

L’Ungheria cambia guida politica. Alle elezioni parlamentari del 12 aprile 2026, il partito d’opposizione Tisza, guidato da Péter Magyar, ha sconfitto Fidesz del premier uscente Viktor Orbán, mettendo fine a una lunga stagione politica iniziata nel 2010, dopo il primo mandato del leader nazional-conservatore tra il 1998 e il 2002.

Con lo scrutinio avanzato oltre i due terzi delle schede, Tisza si è imposto con un margine tale da far emergere anche l’ipotesi di una super maggioranza parlamentare, scenario che darebbe al nuovo blocco di governo numeri molto ampi nell’Assemblea nazionale di Budapest. Orbán ha quindi riconosciuto la sconfitta, definendo il risultato “doloroso ma chiaro”, mentre Magyar ha rivendicato la portata storica del voto.

Affluenza record: partecipazione altissima al voto per il Parlamento di Budapest

Uno degli elementi più significativi della giornata elettorale è stata l’affluenza eccezionale. Alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto, pari a circa 5,6 milioni di elettori, un dato descritto come un record e nettamente superiore rispetto alle precedenti elezioni del 2022.

Il dato conferma quanto il voto sia stato percepito come un passaggio decisivo per il futuro del Paese, sia sul piano interno sia su quello internazionale.

Chi è Péter Magyar: ex uomo di Fidesz, oggi leader del partito Tisza

La figura di Péter Magyar è centrale per capire la portata politica di questa elezione. Il nuovo leader vincente non proviene infatti da una tradizione estranea al sistema costruito da Orbán. Al contrario, è stato a lungo interno a quell’area politica: Magyar è stato in Fidesz dal 2002 al 2024 e la sua ex moglie, Judit Varga, è stata ministro della Giustizia nel quarto e nel quinto governo Orbán.

Questo elemento è decisivo anche per leggere correttamente l’esito del voto: più che uno scontro tra due mondi completamente opposti, la competizione ha mostrato la frattura interna a una stessa area politico-culturale del centrodestra ungherese.

Crosetto: “In Ungheria perde il centrodestra europeo meno critico verso la Russia”

Nel dibattito politico italiano è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha offerto una lettura meno ideologica del risultato. Secondo Crosetto, in Ungheria perde il centrodestra europeo meno critico nei confronti della Russia, mentre vince un centrodestra vicino al Partito Popolare Europeo.

Il riferimento è rilevante anche sul piano della collocazione politica continentale. Fidesz, il partito di Orbán, è stato nel PPE fino al 2021, anno in cui lasciò il gruppo nel pieno del deterioramento dei rapporti con la famiglia popolare europea. Allo stesso tempo, il profilo di Magyar viene letto da più osservatori come quello di un leader di centrodestra europeista o comunque compatibile con l’area del PPE, pur provenendo direttamente dall’universo politico orbániano.

Le differenze tra Orbán e Magyar: meno nette di quanto racconti il tifo politico italiano

La lettura proposta da Crosetto insiste su un punto politico di fondo: le differenze tra Orbán e Magyar sono meno radicali di quanto molti commenti italiani abbiano raccontato. In Italia, spesso, il confronto viene ridotto a una contrapposizione da tifoseria, mentre il voto ungherese appare più complesso.

Il nodo centrale dello scontro non è stato soltanto la collocazione ideologica generale, ma soprattutto il modo in cui Orbán ha governato negli ultimi anni. Al centro della campagna elettorale si sono collocate le critiche relative alle garanzie democratiche, al funzionamento dello Stato di diritto e al tema della corruzione, elementi che hanno progressivamente logorato il consenso attorno al premier uscente anche dentro ambienti tradizionalmente conservatori.

Perché cade Orbán: il voto contro il sistema di potere costruito dal premier

Dopo oltre un decennio di governo quasi ininterrotto, Orbán ha pagato il peso di un sistema politico percepito da una parte crescente dell’elettorato come troppo accentrato. La sfida lanciata da Magyar ha intercettato proprio questa domanda di cambiamento, senza però presentarsi come una rottura totale con l’elettorato di destra o con l’identità nazionale conservatrice del Paese.

In questo senso, la vittoria di Tisza può essere letta come il successo di una proposta alternativa dentro il perimetro del centrodestra, più che come un ribaltamento ideologico completo dell’Ungheria.

Il significato europeo del risultato: cambia l’equilibrio politico a Bruxelles

La sconfitta di Orbán ha anche un forte significato europeo. Per anni il premier ungherese è stato uno dei principali riferimenti del fronte sovranista continentale, spesso in attrito con Bruxelles e in una posizione giudicata troppo morbida nei confronti di Mosca.

Proprio per questo il voto di Budapest è stato accolto con favore da diversi leader europei, che leggono il successo di Magyar come un possibile riequilibrio del rapporto tra Ungheria e Unione europea. Il cambio di fase potrebbe incidere sia nei rapporti politici con le istituzioni comunitarie sia nei dossier più sensibili, a partire dallo Stato di diritto, dalla politica estera e dal rapporto con la Russia.

Dal tifo alla realtà politica: il voto ungherese racconta una transizione interna al centrodestra

L’esito delle elezioni ungheresi del 12 aprile 2026 consegna dunque un messaggio politico preciso: si chiude l’era Orbán, ma non con la vittoria di un campo totalmente estraneo al conservatorismo ungherese. A vincere è invece una leadership che arriva da quella stessa storia, ma che ha costruito il proprio consenso denunciando le degenerazioni del sistema di potere orbániano.

È questa la chiave più utile per leggere il risultato: non una semplice resa dei conti tra destra e sinistra, ma una transizione interna al centrodestra ungherese, giocata su metodo di governo, garanzie democratiche, rapporto con l’Europa e credibilità istituzionale.

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