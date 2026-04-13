Banda Musicale dei Carabinieri a Montecitorio, concerto a Roma per “Montecitorio a porte aperte”

Concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri in Piazza di Montecitorio

Domenica 12 aprile 2026 la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri si è esibita a Roma in occasione dell’iniziativa “Montecitorio a porte aperte”, tornando protagonista nel centro della Capitale durante la ripresa del calendario delle aperture domenicali della Camera dei Deputati.

L’esibizione si è svolta all’aperto in Piazza di Montecitorio ed è stata a accesso libero per cittadini e turisti presenti nella zona.

Orario del concerto e accesso libero al pubblico

Il concerto ha avuto inizio alle ore 10:00 e si è tenuto davanti a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. L’evento ha permesso al pubblico di assistere gratuitamente all’esibizione della Banda, mentre i visitatori prenotati hanno potuto accedere all’interno del Palazzo nell’ambito dell’iniziativa istituzionale.

La presenza della Banda in piazza ha accompagnato l’avvio della giornata di apertura straordinaria, accogliendo romani, turisti e visitatori arrivati per partecipare all’appuntamento.

La direzione affidata al Maggiore Massimiliano Ciafrei

A dirigere la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è stato il Maestro vicedirettore, Maggiore Massimiliano Ciafrei. La sua direzione ha guidato un’esibizione breve ma dal forte valore simbolico, inserita nel programma pubblico della giornata di apertura di Montecitorio.

Il programma del concerto: Inno d’Italia in apertura e Inno europeo in chiusura

Il concerto ha avuto una durata di circa 15 minuti. Il programma musicale ha previsto in apertura l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano, “Il Canto degli Italiani”, mentre in chiusura è stato eseguito l’Inno europeo, “Inno alla Gioia”.

Una scelta che ha sottolineato il carattere istituzionale dell’evento, collegando la cerimonia pubblica sia ai simboli della Repubblica italiana sia a quelli dell’Europa.

Ripartono le aperture domenicali della Camera dei Deputati

L’appuntamento del 12 aprile 2026 ha segnato la ripresa del calendario di aperture domenicali della Camera dei Deputati. L’iniziativa “Montecitorio a porte aperte” consente ai visitatori prenotati di entrare nel Palazzo, mentre in piazza vengono organizzati momenti pubblici rivolti a un pubblico più ampio.

In questo contesto, la presenza della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri ha rappresentato uno dei momenti centrali della mattinata, trasformando Piazza di Montecitorio in uno spazio di incontro tra istituzioni, cittadini e turisti.