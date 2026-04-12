Muore davanti al figlio dopo l’aggressione del branco: “Aveva chiesto di non lanciare bottiglie”

La vittima è Giacomo Bongiorni, massese di 47 anni

Si chiamava Giacomo Bongiorni, aveva 47 anni ed era di Massa l’uomo che ha perso la vita nella notte in piazza Palma, nel centro cittadino, al culmine di un’aggressione avvenuta dopo la mezzanotte.

Secondo quanto appreso, Bongiorni stava trascorrendo il sabato sera in città insieme ad alcuni familiari, tra cui il cognato e il figlio di 11 anni, che avrebbe assistito direttamente alla scena.

La ricostruzione: bottiglie e bicchieri contro una vetrina, poi la violenza

In base alle prime informazioni emerse, poco dopo la mezzanotte un gruppo composto da circa una decina di ragazzi, che sarebbero tutti italiani e di età compresa tra 16 e 18 anni, avrebbe raggiunto a piedi piazza Palma.

Alcuni di loro, stando a quanto riferito, sarebbero apparsi visibilmente ubriachi. Una volta arrivati nella piazza, avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio.

Il tentativo di fermarli e l’aggressione del branco

A quel punto il cognato di Bongiorni avrebbe cercato di fermare il gruppo, invitando i giovani a smettere. Sarebbe stato proprio questo intervento a far scattare la violenza.

Secondo la ricostruzione fin qui disponibile, sarebbe quindi partita l’aggressione da parte del branco di giovanissimi. Giacomo Bongiorni sarebbe intervenuto per difendere il cognato durante quei momenti concitati.

La caduta, il trauma e l’arresto cardiaco fatale

Nel corso dell’aggressione, Bongiorni sarebbe caduto a terra, battendo la testa. Subito dopo sarebbe andato in arresto cardiaco. Un quadro drammatico che, secondo quanto emerso, si è rivelato fatale.

La dinamica esatta dei fatti è ora al centro degli accertamenti investigativi, che dovranno chiarire ogni singolo passaggio della sequenza che ha portato alla morte del 47enne.

Il cognato ricoverato con fratture, il figlio sotto shock

Il cognato della vittima è stato ricoverato in ospedale e avrebbe riportato fratture. Il figlio undicenne di Bongiorni, pur non avendo subito danni fisici, si trova all’ospedale di Massa in stato di shock dopo aver assistito all’aggressione in cui il padre ha perso la vita.

Un dettaglio che aggiunge ulteriore drammaticità a una vicenda che ha scosso profondamente la città.

Indagano i carabinieri, al vaglio anche le telecamere della zona

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, impegnati nella ricostruzione precisa dei fatti e nell’individuazione delle responsabilità.

Piazza Palma è una delle principali piazze del centro di Massa e non è escluso che, per fare piena luce sull’aggressione, gli investigatori possano acquisire e analizzare le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Centro città sotto choc per una morte violenta

La morte di Giacomo Bongiorni apre interrogativi pesanti su una notte di violenza esplosa nel cuore della città. Un uomo di 47 anni morto dopo essere intervenuto in difesa di un familiare, un minorenne costretto ad assistere alla tragedia, un gruppo di giovanissimi ora al centro delle indagini: sono questi gli elementi di una vicenda che ha sconvolto Massa.

Gli accertamenti delle prossime ore saranno decisivi per definire con precisione ruoli, responsabilità e dinamica dell’aggressione costata la vita al 47enne massese.

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