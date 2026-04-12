Agostino Munno morto in un incidente, il giovane maresciallo dell’Aeronautica aveva 30 anni

Chi era Agostino Munno

Agostino Munno, 30 anni, era originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ed era maresciallo dell’Aeronautica Militare, in servizio presso il Re.S.T.O.G.E. di Pratica di Mare.

L’incidente mortale sulla Statale 700 a Casagiove

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì 11 aprile, lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Casagiove. Secondo le informazioni disponibili, Agostino Munno era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro con un’automobile.

L’impatto è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio. Il 30enne, che viaggiava da solo, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Inutili i soccorsi del 118

L’allarme ai sanitari del 118 è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. I soccorsi sono arrivati sul posto dopo pochi minuti, ma per il giovane militare non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto e nel successivo impatto con la carreggiata.

Indagini sulla dinamica dello schianto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, le cause dell’impatto risultano ancora in fase di verifica.

Traffico rallentato e intervento Anas

A seguito dell’incidente si sono registrati rallentamenti alla circolazione in direzione Capua. Per consentire i soccorsi, gli accertamenti e la rimozione dei mezzi coinvolti, sul tratto interessato è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas, impegnate nella messa in sicurezza della carreggiata e nelle operazioni necessarie al ripristino della regolare viabilità nel minor tempo possibile.

Dolore nel Casertano per la morte del giovane militare

La notizia della morte di Agostino Munno ha colpito profondamente il territorio casertano. Il 30enne, giovane sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ha perso la vita in un incidente che ha scosso Santa Maria Capua Vetere, Casagiove e l’intera provincia di Caserta.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.