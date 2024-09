Camera approva la “Carta elettronica delle Forze dell’Ordine”

Voto favorevole alla proposta

La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di attivare la “Carta elettronica delle Forze dell’Ordine”. Questa iniziativa mira a sostenere la formazione continua e l’aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Dettagli della Carta

La Carta si configura come un bonus annuale destinato all’acquisto di materiale di studio e alla partecipazione ad attività formative. Tra le spese ammissibili figurano libri, testi normativi, codici (anche digitali), pubblicazioni e riviste professionali. Inoltre, la Carta potrà essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software e per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, qualificazione professionale, corsi universitari e master pertinenti al profilo professionale.

Origine e motivazioni

L’iniziativa, presentata dall’onorevole Giovanni Maiorano e altri deputati, risponde alle richieste di alcune rappresentanze sindacali, come il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la funzionalità del servizio, con potenziali benefici per la sicurezza nazionale e l’incolumità degli agenti stessi.

Prossimi passi

Con questa approvazione, il governo è ora chiamato a definire i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo della Carta. Dovrà inoltre individuare e stanziare le risorse necessarie per l’attivazione della misura, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

